Эксперт Кумок отметил интерес женщин к циклу книг о ведьмаке Геральте

До 90% покупателей "Ведьмака" - это женщины, рассказал переводчик произведения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Порядка 90% покупателей цикла фэнтезийных книг польского писателя Анджея Сапковского "Ведьмак" составляет женская аудитория, поделился в интервью ТАСС переводчик произведения Вадим Кумок.

"Скажу вам по секрету: есть данные, что до 90% покупателей "Ведьмака" - это женщины. И я совершенно не удивляюсь. Потому что мир "Ведьмака" очень женский на самом деле", - сказал он.

Литературная вселенная "Ведьмака" включает два сборника рассказов - "Последнее желание" и "Меч предназначения", где читатели знакомятся с ключевыми персонажами. Основная сага о Геральте и Цири состоит из пяти книг: "Кровь эльфов", "Час презрения", "Крещение огнем", "Башня Ласточки" и "Владычица озера". Кроме того, в этой вселенной есть отдельные произведения, такие как роман "Сезон гроз" и рассказы "Дорога без возврата" и "Что-то кончается, что-то начинается". Цикл лег в основу трех видеоигр, трех телесериалов и двух анимационных фильмов.

По мнению переводчика, книги о Ведьмаке привлекают читателей благодаря множеству персонажей, среди которых каждый может найти кого-то, с кем себя ассоциировать, из-за чего появляется личная вовлеченность. "Как бы от первого лица начинаешь читать эту вещь. А лично я люблю его как литературу - композиция, прекрасный язык. Поляки его просто обожают за это. Вот буквально на днях мне один поляк сказал: "Плевать мне на Ведьмака, его похождения, приключения, но какой там язык польский!" Юмор у него еще неподражаемый", - поделился собеседник агентства.

Вадим Кумок - переводчик двух последних книг о Ведьмаке. Он также заново перевел "Сезон гроз" и работает над редактурой всего ведьмачьего цикла в переводе Евгения Вайсброта. Книги из цикла "Ведьмак" переведены на 37 языков. Общий тираж произведений Сапковского в России достигает почти 3 млн экземпляров. Начальный тираж новой книги в России составляет 50 тыс. экземпляров.