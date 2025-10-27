В России вышло первое литературное реалити-шоу "Новое слово"

В нем участвуют 12 молодых авторов из различных городов России, которые будут бороться за шанс выпустить книгу в издательстве "Эксмо"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первое в России литературное реалити-шоу "Новое слово" вышло на Rutube и в VK Видео, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта. В шоу участвуют 12 молодых авторов из различных городов России, включая как уже опубликованных, так и новичков, которые раскроют свой творческий потенциал в формате реалити и будут бороться за шанс выпустить книгу в издательстве "Эксмо".

"У всех, кто поет, танцует и шутит, есть много способов выйти на широкую аудиторию, повысить свою медийность и заявить о себе. А вот у молодых писателей нет ничего. Да, существуют литературные премии, безусловно. Но многие из них устарели. <…> Очень обидно, что у людей, создающих первичные художественные образы и эмоции, нет средств, чтобы показать себя миру и получить ту самую медийность", - поделился с ТАСС идеей создания премии наставник, ведущий и автор идеи проекта - писатель Константин Образцов.

Он рассказал, что на каждом этапе ведущий будет ставить конкурсантов перед творческими испытаниями, по итогам которых участники будут постепенно выбывать из проекта, пока не останется трое финалистов. На протяжении всего шоу героев ожидают мастер-классы и встречи с профессионалами в области культуры и искусства, такими как Клим Шипенко, Максим Шишкин, Александр Цыпкин, Алексей Троцюк. "Писателю необходим опыт, переживания и эмоции. Нашим участникам приходилось нырять в глубину и подниматься на высоту; они становились режиссерами - не метафорически, а в буквальном смысле. Им приходилось участвовать в различных приключениях и эмоционально проживать моменты перед тем, как браться за творческое задание", - приоткрыл закулисье съемок Образцов.

В финале Образцов вместе с членами жюри - генеральным директором Музея Москвы Анной Трапковой и писателем-сценаристом Олегом Роем - решат, кто из участников получит шанс издать свою собственную книгу. "Во время создания проекта хотелось найти что-то новое, интересное и достойное в современной отечественной литературе. Конкурсанты, которые проходят через реалити-шоу, могут запросто стать писателями, на которых будет ровняться следующее поколение. Кроме того, я наблюдал за перипетиями участников и невольно собирал материал для размышлений. Это может сложиться в форму нового сюжета", - поделился с ТАСС впечатлениями Олег Рой.

"Писателям трудно соперничать с современными звездами за внимание людей. Но именно писатели в первую очередь создают идеи и формируют смыслы, которые потом используют в современной культуре. Наша глобальная цель - поставить авторов на один уровень с селебрити, и мы придумали новый, уникальный формат - впервые писательская работа показана как яркое шоу, где творчество становится настоящим зрелищем", - резюмировал продюсер проекта "Новое слово", руководитель студии Sorted Богдан Сидоренко.

Кроме самого реалити-шоу, проект включает видеовизитки участников, подкасты с экспертами, отдельные видео с советами от профессионалов отрасли. Все материалы можно найти на сайте проекта.

Создатели

Над проектом работали: студия Sorted и агентство Global Influencers при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В феврале 2025 года проект уже получил признание, став лауреатом фестиваля контента стриминговых платформ Original+ в номинации "Оригинальное шоу".