В Карелии планируют создать фестиваль памяти Роберта Рождественского

Идею предложила дочь поэта, фотохудожник Екатерина Рождественская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Песенно-поэтический фестиваль памяти Роберта Рождественского намерены создать в Карелии, где поэт жил в детстве и молодом возрасте, впервые публиковался, где он стал членом Карельского отделения Союза писателей России. Фестиваль планируется в межсезонье, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на пресс-конференции в ТАСС.

"К этому памятнику, который уже стал символом Петрозаводска [молодым друзьям-поэтам Рождественскому и Владимиру Морозову у филармонии], нужно прибавить живой фестиваль. У нас такие планы есть. Абсолютно правильное предложение. Мы обязательно это сделаем. Фестиваль с уходом в традиции поэтических вечеров, которые были в Петрозаводском университете", - сказал глава Карелии.

Идею предложила дочь поэта, фотохудожник Екатерина Рождественская. "Мне хотелось бы, чтобы в межсезонье, когда поменьше туристов, сделать фестиваль Роберта Рождественского. Песенный фестиваль. Я по аналогии с Алтаем, где папа родился и прожил всего два месяца, а сейчас для Алтая [литературный фестиваль Роберта Рождественского] это общенародное действо, куда приезжают тысячи человек… [Предлагаю] в какой-нибудь красивый сентябрь или желтолистный октябрь сделать в Карелии песенный фестиваль", - сказала Екатерина.

Она отметила, что Карелия является и для нее родным местом тоже. "Папа заразил нас сестрой любовью к северному краю. Я туда привезла детей, они упирались, не хотели уезжать. Довольно необычное место, проверяющее на прочность, проверяющее чувства. Мне нравится Онега, у меня там есть друзья. Мне нравится Кемь, я была еще девочкой совсем, в то время, когда там были деревянные тротуары из бревен. У меня с каждым городом связаны свои воспоминания <…>. Теплые люди, пейзажи, невозможная красота. Корявые карельские березы, в которых столько жизни, столько света. Для меня это очень родное место <…>. Удивительной красоты карельские озера, рыба, воздух, который можно резать ножом и есть, удивительно ощущение слияния с природой, которого нет ни в Подмосковье, ни под Петербургом", - рассказала Екатерина.

Глава Карелии сообщил также о планах увековечить в камне друга Рождественского - поэта Марата Тарасова. "Сейчас думаем над тем, чтобы рядом с композицией Морозова и Рождественского появился еще и Марат Васильевич. Их нельзя разделять - три друга, три поэта, сейчас они соединятся в том числе и в камне", - добавил глава республики.