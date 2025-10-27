В издательстве АСТ выйдет новеллизация фильма "Алиса в Стране чудес"

Книга поступит в магазины 6 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Официальная новеллизация приключенческого фэнтези-фильма "Алиса в Стране чудес" режиссера Юрия Хмельницкого поступит во все книжные магазины 6 ноября, сообщили в пресс-службе издательства.

Выход фильма запланирован на 23 октября. Он снят не просто по мотивам произведения Кэрролла, а представляет собой экранизацию советского аудиоспектакля "Алиса в Стране чудес" на стихи Владимира Высоцкого. В картине сыграли Анна Пересильд, Милош Бикович, Сергей Бурунов, Паулина Андреева, Кристина Бабушкина, Ирина Горбачева и другие звезды. Как отметили в пресс-службе, картина вошла в топ-20 самых ожидаемых в России мировых премьер.

"Фильм и новеллизация станут настоящим событием для всей семьи - детей, мам и пап, дедушек и бабушек. Аудиоспектакль "Алиса в Стране чудес" на стихи и музыку Владимира Высоцкого был абсолютным хитом в СССР с 1976 года, а литературный первоисточник Льюиса Кэрролла неизменно любим аудиторией самых разных возрастов. Авторы фильма перенесли действие классической истории в современную Москву, что повлияло на характер героини и на облик Страны Чудес", - говорится в сообщении.

По сюжету Алиса Королева - это обычная ученица московской школы, которая грезит о чудесах. Каждый день она сталкивается с различными трудностями: ссорами родителей, непониманием со стороны одноклассников и скукой. Во дворе она встречает белого кролика, который открывает ей дверь в волшебный мир, где возможно все.

"Выпуск новеллизации нового фильма "Алиса в Стране Чудес" - это продолжение успешного тренда последних лет в сотрудничестве издательского и кинобизнеса. <...> Мы видим в этом проекте потенциал для создания уникального семейного опыта - когда связь между поколениями укрепляется через общие культурные ценности, а любовь к чтению передается от бабушек к внукам, открывая детям новые грани увлекательного мира "Алисы в стране чудес", - подчеркнул директор департамента "Планета детства" издательства АСТ Сергей Тишков.