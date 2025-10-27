Визит-центр музея "Беломорские петроглифы" в Карелии планируют открыть в ноябре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Карелии планируют открыть визит-центр музея "Беломорские петроглифы" в ноябре, сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в ТАСС. Объект создавали в том числе за счет средств индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. В 2021 году на 44-й сессии Комитета всемирного наследия было принято единогласное решение о включении российского объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в список ЮНЕСКО.

"Несколько лет назад беломорские и онежские петроглифы вошли в список исторического наследия ЮНЕСКО. Мы открываем буквально в ноябре этот комплекс и одновременно приступаем к созданию аналогичного визит-центра в районе онежских петроглифов в Пудожском районе", - сказал руководитель республики.

Парфенчиков отметил, что объект включает в себя гостиницу, ресторан и выставочные залы. Там создана необходимая инфраструктура, в том числе мост. Кроме того, на частные средства создан закрытый павильон вблизи петроглифов.

По словам руководителя республики, в настоящее время проектируется дорога к онежским петроглифам. Параллельно в рамках региональных и федеральных средств там будут создавать павильоны, презентационные центры и гостиницу, в том числе с участием бизнеса.

Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" включает в себя наскальные изображения и стоянки древнего человека. Он расположен в Беломорском округе. Петроглифы датируются V-IV тысячелетием до нашей эры. Их основные мотивы - это лодки, следы животных и людей, а сюжеты - охота на морских, лесных животных и птиц.