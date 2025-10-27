В Луганске прошла предпремьера драмеди про паромщика из запорожского села

В широкий прокат кинокартина выйдет 30 октября

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Предпремьерный показ драмеди про паромщика из запорожского села "Паромщик" состоялся в кинотеатре "Русь" в Луганске Луганской Народной Республики. Презентовать картину луганскому зрителю приехали режиссер и продюсер Федор Попов, а также актер Евгений Воскресенский. Об этом передает корреспондент ТАСС.

События фильма "Паромщик" разворачиваются в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана весной и летом 2022 года - в переломный для России период, когда происходило освобождение и воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе специальной военной операции. По сюжету паромщик Константиныч (в исполнении актера Артема Алексеева) берется перевозить людей между двумя берегами лимана после разрушения моста, помогая мирным жителям встретиться с родными.

"Возникла идея снять фильм про события, которые здесь начались и происходят. Не хотелось снимать такое военное кино, такую агитацию и так далее. Хотелось подойти к этому более легко и более человечно. И если что-то делать - надо это изучить. Надо либо прожить, либо пережить. Пережить мы это не имели возможности. У нас другая профессия. А вот прожить мы постарались. Мы отправили группу сюда, сценаристов и операторов. Было общение с людьми, интервью снималось. Под впечатлением вот этой информации, этого общения была создана заявка. На основании этой заявки мы уже мы разработали сценарий. <…> А паромщик - это некий образ. В любом фильме должен быть образ. Фильм - это художественное произведение, здесь без образов нельзя, без каких-то ассоциаций не просто в лоб, там это более, что фильм - художественная форма постижения действительности", - сказал журналистам Попов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, сложности при съемках "Паромщика" возникли только в сценах с животными, которых в фильме много. "Животных всегда не просто снимать, а у нас их очень много: и собаки, и кошки, и свинья, и коровы, и даже пчелы. Так что там у нас была группа вторая работала, она все это снимала. Но тем не менее, когда мы уже монтировали, нам чего-то хватало, - мы в Москве это снимали, в Подмосковье", - сообщил Попов.

Про премьеру

Попов отметил, что предпремьерные показы фильма в Москве и Воронеже, далеких от зоны СВО, прошли "прекрасно". По его словам, после просмотра кинокартины зрители задавали много вопросов о "Паромщике" и "были очень тронуты".

Режиссер и продюсер "Паромщика" добавил, что ближайшие предпремьерные показы фильма пройдут в Донецке, Мариуполе и Таганроге. В широкий прокат кинокартина выйдет 30 октября.

Фильм создан под эгидой компании "Иннопрактика" и при финансовой поддержке АО "Газпромбанк" и Фонда кино. ТАСС - информационный партнер картины.