Владимир Конкин представил в Воронеже сериал о дружбе Брежнева с канцлером ФРГ

Режиссером стал Владимир Щегольков, главные роли сыграли Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 27 октября. /ТАСС/. Актер Владимир Конкин и продюсер Игорь Прокопенко представили в Воронеже новый исторический сериал, который расскажет о тайной дипломатии и дружбе лидеров двух государств из противоборствующих лагерей - СССР и ФРГ - Леонида Брежнева и Вилли Брандта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Воронежской области.

"Премьеру политического детективного сериала "Дорогой Вилли" в Воронеже представили телеведущий Игорь Прокопенко и актер Владимир Конкин. Презентация состоялась в кинотеатре "Спартак". Вниманию зрителей представили серия остросюжетного кино. Шпионский детектив, основанный на реальных событиях, рассказывает о тайной дружбе двух главных геополитических соперников в Европе - советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта, которая буквально предотвратила ядерную войну", - говорится в сообщении.

Режиссером сериала стал Владимир Щегольков, главные роли сыграли Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро. Автором идеи, сценаристом и продюсером выступил телеведущий, документалист и писатель Игорь Прокопенко. Материалы, которые легли в основу сериала, он собирал на протяжении 33 лет, это многочисленные интервью с ближним кругом лидеров, политиками и сотрудниками разведки. Актерский состав сериала на встрече с воронежскими журналистами представлял Владимир Конкин, сыгравший секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова.

Родившийся в Воронежской области Прокопенко подчеркнул, что для него было особенно важно презентовать сериал на своей малой родине.