Лауреатами премии "ТЭФИ-Kids - 2025" стали "Лунтик" и "Голос. Дети"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-Kids - 2025" объявили в понедельник на торжественной церемонии в театре Et Cetera в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Я не люблю говорить маленький человек, большой человек. Как только ребенок появляется на свет - это уже человек. Здесь сидят выдающиеся деятели российской культуры, российского телевидения. И, конечно, все они думают о том, чтобы наши дети выросли в счастливой стране. И вот я думаю, что сегодня мы все это почувствуем, обрадуемся, и мы поймем, насколько важно разговаривать с детьми не сюсюкая, а честно и откровенно", - сказал со сцены президент Академии Российского телевидения, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Награду "Лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра" в этом году получила картина "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева, в нем снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

Лучшим анимационным фильмом для детей стал проект Константина Бронзита "Лунтик. Возвращение домой". История Лунтика впервые была представлена в полном метре после вышедшего в 2006 году на телеэкраны сериала "Лунтик и его друзья".

"Костя Бронзит не смог приехать, хотя, конечно, правильно было бы ему стоять на этой сцене, потому что Костя Бронзит - дважды номинант на "Оскар", он победитель многократный анимационных мировых фестивалей, которые приравниваются в анимации к Каннам. То есть он мастер спорта мирового класса, мирового уровня. К чему я это все говорю? Потому что он совершенно безоговорочно, абсолютно считает, что этот фильм, который вы признали и наградили, это лучшее, что он сделал в своей уже довольно серьезной и длинной творческой жизни. Он был бы счастлив стоять здесь", - сказал со сцены продюсер фильма, руководитель кинокомпании СТВ, соучредитель студии анимационного кино "Мельница" Сергей Сельянов.

Лучшим телеканалом для детей стал "Мультимузыка" (АО "Цифровое телевидение"), а лучшей программой для детей - "Голос. Дети" на Первом канале. "Наконец-то мы доросли с программой "Голос. Дети" до детского ТЭФИ. Спасибо большое тем, кто за нас голосовал. Я хочу поблагодарить мой любимый Первый канал, генерального директора Константина Львовича Эрнста и наших партнеров "Красный квадрат", которые сделали очень многое для того, чтобы эта программа, во-первых, появилась у нас в стране, а во-вторых, прожила уже 12 лет", - сказал со сцены главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Награду в рубрике "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей" получила передача "Тип-Топ", она выходит на канале С1 в Сургуте. Лучшим анимационным сериалом для детей признали проект "Супер ралли. Тайна двух планет", который вышел на канале "Карусель". А в номинации "Лучший сериал для детей и семейного просмотра" победил проект "Хор", который вышел на Первом канале.

Лучший дизайн и музыка

В номинации "Дизайн телеканала/программы/интернет проекта для детей" жюри отметило программу "Волга-лайк: 10 поводов. Кострома" на канале "Россия 24" в Саратове, а в номинации "Лучшая музыка для программы/фильма/сериала/ анимационного фильма" победил сериал "Плакса 2" (композитор Сергей Жуков), который вышел на СТС.

В категории "Режиссер телевизионной программы для детей и семейного просмотра" награду получил Андрей Левантуев за передачу "Великолепная пятерка", которая выходит на канале "Ариг Ус" в Улан-Удэ, а лучшим режиссером фильма или сериала для детей и семейного просмотра стал Павел Лунгин - за проект "Василиса и хранители времени".

"Считаю, что все должны сделать по детскому фильму, чтобы понять свою силу, слабость. И на какие-то ответить для себя важные вопросы", - сказал со сцены Лунгин.

В номинации "Ведущий телевизионной программы для детей" награду получили Равшана Куркова, Дмитрий Масленников и Василий Артемьев - ведущие программы "Суперниндзя. Дети" на телеканале СТС.

О премии

Всего на конкурс в 2025 году поступило 259 федеральных и региональных проектов.

Премия "ТЭФИ-Kids" учреждена в 2019 году Академией российского телевидения. Она отмечает наиболее значимые работы профессионалов в области детского контента. Проект предполагает развитие просветительской и культурной функции регионального и федерального детского телевидения, повышение профессионального уровня сотрудников детских телеканалов и помощь специалистам в обмене опытом.