В Москве прошла премьера документального фильма "Брат навсегда"

В широкий прокат в России картина выйдет 30 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Премьера фильма "Брат навсегда" Анны и Григорьева Сельяновых состоялась в кинотеатре "Художественный" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Эта картина про братство, дружбу, любовь, про страсть к делу - если эта страсть есть, то она может менять все вокруг и влиять на целые поколения. Ко мне на премьере в Санкт-Петербурге подошел парень, которому было лет 13, в свитере Бодрова - он весь дрожал от счастья и радости. Если такие ребята до сих пор любят фильм "Брат" - значит он живет", - сказал со сцены Григорий Сельянов.

Режиссеры документального фильма Сельяновы исследуют не только закулисье съемочного процесса дилогии "Брат", изучают редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории ее создания, но также обращаются к экспертам, чтобы понять, как фильмы Балабанова стали частью культурного кода современной России.

Анна Сельянова отметила, что этот фильм - про любовь к кино и друг другу, и что во время съемок команда максимально прочувствовала это. "А еще я поняла, что мы все очень похожи - люди, которые любят кино по-настоящему, и что мы все очень родные", - добавила она.

Роли в фильме исполнили Никита Михалков, Федор Балабанов, Петр Балабанов, Ирина Салтыкова, Дарья Юргенс, Олег Кармунин, Сергей Сельянов, Надежда Васильева. В широкий прокат в России картина выйдет 30 октября.