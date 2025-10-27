Театр Вахтангова привез в Ульяновск три спектакля

Открыла "Большие гастроли" комедия нравов "Пуф, или Ложь и истина" в постановке Аси Князевой

УЛЬЯНОВСК, 27 октября. /ТАСС/. Ульяновские зрители до конца октября увидят три спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова по программе "Большие гастроли". Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной открытию гастролей в регионе, директор театра Кирилл Крок.

"В этот раз мы решили привезти все наши последние премьеры, которые были выпущены в Вахатнговском театре за последние три года. Спектакли все совершенно разные, в них практически не пересекается актерский состав", - сказал он.

Открыла "Большие гастроли" комедия нравов "Пуф, или Ложь и истина" в постановке Аси Князевой. Главную роль в спектакле сыграл народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Евгений Князев. "Это сложное произведение, оно вообще не ставилось в России. <…> Очень хорошо, что Ася Князева - сама человек, который, с моей точки зрения, обладает неким литературным даром, переработала эту пьесу и сделала ее, как мне кажется, очень сжатой, очень внятной к сегодняшнему времени. Она, мне кажется, очень актуальна. И думающий зритель, понимающий зритель найдет в "Пуфе" очень многое из того, что мы сегодня видим в нашем обществе", - уточнил Крок.

Второй спектакль "Люся. Признание в любви" создан по книгам Людмилы Гурченко "Аплодисменты" и "Люся, стоп!" в постановке Александра Нестерова. В главной роли - народная артистка России Нонна Гришаева. "Спектакль посвящен Народной артистке Советского Союза, всеми любимой и обожаемой Людмиле Гурченко. Она очень любила театр Вахтангова, часто приходила к нам в гости и смотрела многие наши спектакли. <…> Это спектакль - посвящение ей, который задумала сделать Нонна Гришаева - наша артистка, и мы это реализовали. Этот музыкальный спектакль, <…> основанный на автобиографии этого великого человека, этой великой потрясающей артистки, мне кажется, очень уместен в репертуаре", - отметил директор театра.

Третий спектакль "Павел I" создан по произведениям Дмитрия Мережковского и Евгения Симонова в постановке Натальи Ковалевой. Главную роль в нем исполнил народный артист России Александр Олешко. "Мы соединили две пьесы - Мережковского и Симонова. Получилась такая история про одного из самых загадочных и интересных, из самых трагических, наверное, императоров России. Все действие основано на известном сюжете о его жизни и убийстве в Петербурге. <…> Спектакль очень яркий, красивый, зрелищный, тоже с такими очень серьезными философскими смыслами", - поделился Крок.

Каждый спектакль будет показан по два раза. "Это наша такая вахтанговская практика, что нельзя показать [постановку] один раз. <…> Чтобы максимально все желающие могли попасть, мы играем каждый из привезенных к вам спектаклей по два раза", - пояснил директор театра.

О театре

История театра Вахтангова началась с 13 ноября 1921 года, когда состоялась премьера спектакля Евгения Вахтангова "Чудо святого Антония" в здании на Арбате. В 1922 году состоялась еще одна премьера - "Принцесса Турандот", которая стала визитной карточкой театра. Сегодня Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова играет спектакли на шести площадках в Москве. В репертуаре учреждения классические драматические спектакли, современные пьесы, оперетты, танцевальные шоу, комедии и трагедии, детские спектакли и поэтические вечера.