Гендиректора Русского театра Абхазии наградили высшей наградой Россотрудничества
20:15
СУХУМ, 27 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного русского театра драмы Абхазии им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба получил высшую награду Россотрудничества - медаль "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества". Об этом сообщает Telegram-канал театра.
"Ираклий Хинтба награжден высшей наградой Россотрудничества (МИД России) - медалью "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Абхазией и Россией. Церемония награждения состоялась в Большом театре России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что награду Хинтбе вручили руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Элеонора Митрофанова.