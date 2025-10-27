Гендиректора Русского театра Абхазии наградили высшей наградой Россотрудничества

Медаль "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" Ираклию Хинтбе вручили руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и чрезвычайный и полномочный посол РФ Элеонора Митрофанова

СУХУМ, 27 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного русского театра драмы Абхазии им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба получил высшую награду Россотрудничества - медаль "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества". Об этом сообщает Telegram-канал театра.

"Ираклий Хинтба награжден высшей наградой Россотрудничества (МИД России) - медалью "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Абхазией и Россией. Церемония награждения состоялась в Большом театре России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что награду Хинтбе вручили руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Элеонора Митрофанова.