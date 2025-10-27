В Петербурге в совещании о книжной культуре примут участие эксперты из 33 регионов

Обсуждение продлится два дня

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) станет площадкой Первого Всероссийского экспертного совещания "Книжная культура как основа формирования человека в эпоху постиндустриального общества". Цель встречи - создание единого пространства экспертного сообщества в сфере книжной культуры и культурного наследия страны, сообщили в пресс-службе РНБ.

В обсуждении, которое продлится два дня, примут участие свыше 200 специалистов из 33 регионов России, включая Донбасс и Новороссию.

"На встрече будут представлены лучшие практические решения по актуальным вопросам развития, сохранения и продвижения книжной культуры, по интеграции библиотек с музеями, архивами, научными и образовательными учреждениями, по содействию реализации государственной культурной политики в сфере продвижения чтения", - рассказали в пресс-службе.

РНБ представит свои проекты, как площадку интеграционного взаимодействия, источник справочной и исторической информации о регионах и местностях России.

Литературные музеи и институты, именные библиотеки обсудят пути сотрудничества по продвижению книжной культуры. Будут представлены проекты библиотек, писательского сообщества, издательств, подготовленные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества.

В совещании примут участие федеральные, центральные региональные, муниципальные библиотеки, представители учреждений культуры, науки и образования, архивов, музеев, а также органов власти всех уровней.