Игорь Бутман отметил 64-летие концертом в "Зарядье"

Первой прозвучала авторская песня саксофониста "Письмо от друга"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Народный артист России, саксофонист и джазмен Игорь Бутман отпраздновал 64-летие на сцене концертного зала "Зарядье", передает корреспондент ТАСС. Вместе с Бутманом выступил Московский джазовый оркестр, руководителем которого он является.

Первой прозвучала авторская песня Бутмана "Письмо от друга". "Мы начали с произведения, которое я написал какое-то время назад. Оно вошло в мой первый альбом и называется "Письмо от друга". Исполняется впервые именно сегодня", - сказал музыкант со сцены.

В программу выступления вошла песня, специально написанная к празднику - "С днем рождения, Игорь Бутман!". Музыканты оркестра исполнили ее в качестве сюрприза для артиста.

Также на концерте прозвучали классические джазовые произведения. Московский джазовый оркестр исполнил "Интимную сторону блюза" Дюка Эллингтона. "В этом произведении всего 12 тактов, но внутри - целая жизнь", - отметил Бутман, представляя номер. Солировали молодые музыканты коллектива.

Особую роль в программе сыграли импровизации. Пианист и вокалист Олег Аккуратов, исполняя джазовую композицию, включил в нее припев песни Александра Реввы (Артура Пирожкова) "Зацепила". Сам артист присутствовал в зале. На сцену также вышла российско-американская певица Фантине, многократно выступавшая с Бутманом на гастролях. Она исполнила произведения Don’t Be Misunderstood, Lady Be Good и другие мировые хиты в джазовой интерпретации.

В зале среди зрителей, помимо Реввы, присутствовали: двукратный олимпийский чемпион, советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов, режиссер Игорь Угольников и заслуженный артист РФ, оперный певец Ильдар Абдразаков. Гости пришли поддержать и поздравить Бутмана с днем рождения.