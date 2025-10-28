Кустурица: "Бриллиантовая бабочка" поспособствует появлению новых идей

Режиссер добавил, что премия позволит сформировать "новый моральный уровень"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Лауреат двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, сербский кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица поддержал идею создания премии "Бриллиантовая бабочка", отметив, что она должна способствовать появлению новых идей и формированию нового "морального уровня". Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Это очень хорошая идея. Это здорово, потому надо [создать] новый моральный уровень. Все, что надо сделать в этой награде, - надо, чтобы она обозревала новые идеи, новую жизнь", - сказал Кустурица.

Первое вручение премии пройдет 27 ноября в Москве. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация - $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".