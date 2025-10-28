В Новосибирске прорабатывают льготы для молодых ученых при посещении НОВАТа

Новосибирский театр оперы и балета стал самым посещаемым в Новосибирской области по программе "Пушкинская карта"

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Минкультуры Новосибирской области прорабатывает возможность включения федеральных учреждений культуры, в число которых входит Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ), для льготного посещения по региональной программе для молодых ученых "Лаврентьевская карта". Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС замминистра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

"Лаврентьевская карта" - это пластиковая карта с индивидуальным номером, которая дает право обладателю посетить бесплатно учреждения культуры региона. Получить карту могут те, кто обучается по очной форме в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре и ассистентуре, в научно-исследовательских и образовательных организациях высшего образования - вузах Новосибирской области. В 2024 году сообщалось, что карту активировали более трети аспирантов региона.

"По "Лаврентьевской карты" можно посещать учреждения культуры, подведомственные области, федеральные учреждения не подходят, потому что тут сложность в финансах и взаиморасчетах, и мы федералам не можем оплатить. Мы этот вопрос все-таки пробуем решать, может быть в дальнейшем получится, что и НОВАТ, и консерваторию получится посещать", - сказал он.

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) стал самым посещаемым в регионе по программе "Пушкинская карта", на втором месте находится молодежный театр "Глобус". Также в пятерку по посещаемости вошли в областные краеведческий и художественные музеи. С начала действия программы в области ей воспользовались почти 220 тыс. человек. Регион является лидером в Сибирском федеральном округе (СФО).