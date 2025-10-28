В Москве более 40 кинопроизводителей примут участие в профессиональном форуме

Мероприятие состоится 2 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Форум, который соберет свыше 40 российских и зарубежных кинопроизводителей, пройдет 2 ноября в кинопарке "Москино", сообщили ТАСС в пресс-службе кинопарка.

"2 ноября 2025 года в 11.00 в рамках деловой программы Международного фестиваля "Народы России и СНГ" в кинопарке "Москино" состоится кинофорум, организованный Минкультуры России, правительством Москвы и "Газпром-медиа" холдингом. В рамках кинофорума состоится экскурсия, осмотр инфраструктуры кинопарка "Москино" и пленарная сессия "Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ" с подписанием соглашений о сотрудничестве между российскими и зарубежными кинопроизводителями", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 29 октября в кинопарке "Москино" состоится встреча с ведущими российскими кинопроизводителями, на которой выступит главный художник кинопарка Сергей Февралев. Он расскажет об этапах развития кинопарка, планах до 2030 года, строительстве новых локаций и реализованных проектах.

В пресс-службе уточнили, что за три летних месяца в кинопарке съемочными группами было проведено 600 смен. Прошли съемки фэнтезийного сериала "Граница миров - 2", исторических проектов "Порода" и "Арсеньев", военной картины "Солдат по кличке Рекс", приключенческих фильмов "Буратино" и "Сказка о потерянном времени", "Золото скифов", комедийного сериала "Госзащита" и многих других киноработ. Эти фильмы и сериалы можно будет увидеть на большом экране в 2026-2027 гг.

Кроме того, на протяжении трех месяцев кинопарк принял более 140 тыс. жителей Москвы и туристов, которые посетили крупные мероприятия и киновыходные. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посещаемость кинопарка выросла в три раза - в III квартале 2024 года кинопарк посетили более 41 тыс. человек.