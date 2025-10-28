Умер актер Роман Попов

Ему было 40 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет. Об этом ТАСС сообщил концертный директор Илья Новиков.

"Да, это правда", - сказал собеседник агентства.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно. Ранее сам артист рассказывал о рецидиве рака мозга.

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотопе Украинской ССР в семье экологов. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Йошкар-Олу. Его дебют в кинематографе состоялся в 2016 году, когда Попов сыграл в сериале "Полицейский с Рублевки", исполнил роль полицейского Игоря Мухича - старого друга главного героя Гриши Измайлова.