В Новгороде на фестивале впервые откроется лаборатория театральной критики

Ее участниками станут студенты театроведческого факультета

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Лабораторию театральной критики впервые организуют на ежегодном театральном фестивале им. Достоевского в Великом Новгороде. Она пройдет под руководством Бориса Любимова и реализуется совместно с Союзом театральных деятелей РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Эта лаборатория - площадка, где молодые исследователи театра смогут на практике осваивать профессию критика. Участниками лаборатории станут студенты театроведческого факультета, для которых фестиваль - это уникальная возможность не только увидеть работы ведущих режиссеров, но и научиться анализировать спектакли в живом контексте современного театрального процесса", - сообщили организаторы.

Как уточнили ТАСС организаторы, практика общения, совместное обсуждение постановок, обмен впечатлениями и взглядами помогают студентам развивать собственный критический язык и умение слышать друг друга. "В атмосфере фестиваля рождается подлинный диалог между поколениями, эстетиками, театральными школами. Именно в таких условиях формируется профессиональное мышление будущих театроведов: способность не просто смотреть спектакль, но понимать, чувствовать и осмыслять его, превращая впечатление в точный и глубокий текст", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет насыщенная деловая и образовательная программы. В колонном зале Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского 3 ноября состоится панельная дискуссия "Территория Достоевского. Диалог эпох: Достоевский и отечественные писатели-классики в XXI веке на современной театральной сцене". "Мы хотели бы поразмышлять о существовании классических текстов в сегодняшнем театре. Они, безусловно, требуют уважительного отношения к своему пространству, к своей правде. Рискну, однако, сказать, что театр - не музей, и новый актуальный контекст необходим для диалога со зрителем", - отметила куратор дискуссии театровед Светлана Бердичевская.

Также в колонном зале филармонии 3 ноября зрителей ждет творческая встреча с театроведом заслуженным деятелем искусств РФ Борисом Любимовым "История русского театра", а 1 ноября в искусствовед Виктория Шишкова прочтет лекцию "Театральные художники Серебряного века: Мстислав Добужинский, Лев Бакст, Александр Головин и другие".

Презентации и выставки

Кроме того, 1 ноября в колонном зале Новгородской областной филармонии состоится презентация проекта "Николай Ставрогин. Пролог к премьере". Этот спектакль-инсталляция, основанный на письмах, связанных с постановкой спектакля "Николай Ставрогин" по роману Достоевского "Бесы" в МХТ в 1913 году: совместный проект Музея МХАТ и Фестиваля театральных искусств им. Ф. М. Достоевского при поддержке Новгородского музея-заповедника. Проект приурочен к 150-летию художника Мстислава Добужинского. Спектакль-инсталляцию можно будет увидеть в Доме-музее Достоевского в Старой Руссе.

В тот же день в колонном зале филармонии откроется выставка "Тени на заднем плане". "На выставке будут представлены 12 крупномасштабных полотен, которые показывают волнительную тишину перед открытием занавеса, момент рождения смысла на сцене, и превращают сам театр в метафору современного мира", - пояснили организаторы.

В рамках специального проекта "Золотой фонд театральных постановок России" зрители увидят киноверсии двух спектаклей в мультимедийном центре "Россия": "Кабала святош/ Мольер" и "Таланты и поклонники". Перед показами лекцию прочтет генеральный продюсер проекта Михаил Анисимов.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. XXIX Международный фестиваль театральных искусств им. Ф. М. Достоевского пройдет в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября. ТАСС - генеральный информационный партнер.