В Москве "ГЭС-2" представит свой первый книжный фестиваль

Гостей ждут чтения современной прозы и стихов, беседы писателей и Telegram-блогеров, открытые заседания книжных клубов, лекции просветителей и презентация работ начинающих иллюстраторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Первый книжный фестиваль в Доме культуры "ГЭС-2" в Москве состоится с 1 по 3 ноября 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Мероприятие пройдет на парковке "ГЭС-2"

"Фестиваль посвящен книге как поводу для встречи участников разных сообществ - читателей, писателей, поэтов, иллюстраторов, издателей, чтецов аудиокниг. Тема этого года - понимание: готовность и умение, если не принять, то хотя бы понять точку зрения другого и посмотреть на мир шире", - говорится в сообщении.

Гостей ждут чтения современной прозы и стихов, беседы писателей и Telegram-блогеров, открытые заседания книжных клубов, лекции просветителей и презентация работ начинающих иллюстраторов. Кроме того, запланирована деловая программа, в которую войдут дискуссии и круглые столы книгоиздателей.

Участниками станут писатели и поэты Яна Вагнер, Алла Горбунова, Дмитрий Данилов, Майя Кучерская, Александра Маринина, Ольга Птицева, Алексей Сальников, Ольга Седакова, киновед Дина Годер, лингвист Максим Кронгауз, журналисты Ева Меркачёва и Юрий Сапрыкин, музыкант Олег Нестеров, художник и писатель Павел Пепперштейн, актер Григорий Перель, драматург Валерий Печейкин, литературовед Ирина Прохорова, комик Зоя Яровицына и другие. Свои книги представят более 100 издательств.

Как поделились в Доме культуры, книжный фестиваль будет проходить раз в два года.

"Мы создали наш фестиваль как формат поддержки и объединения разных книжных сообществ, возможность услышать мнение другого человека и почувствовать себя не одиноким в своем интересе к литературе. Публичная программа составлена так, чтобы посетители смогли попасть на все интересующие их события: большинство идет целый день. <…> На ярмарке советую обратить особое внимание на независимые издательства - те, чьи книги умещаются в нескольких коробках: мы считаем важным поддержать их", - заключил куратор проекта Сергей Сдобнов.