Новгородский музей-заповедник в 2026 году откроет пять новых экспозиций

Также в планах музея - расширение международного сотрудничества и организация крупных выставочных проектов с зарубежными партнерами

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Новгородский музей-заповедник в 2026 году планирует масштабную программу развития, включающую открытие пяти новых экспозиций в Великом Новгороде и Старой Руссе, проведение международных выставок и фестивалей, а также перезапуск Детского музейного центра. Об этом сообщил генеральный директор музея Сергей Брюн на заседании попечительского совета музея.

"На 2026-й год у нас большие планы: это и крупные выставочные проекты, в том числе международные, и пополнение наших коллекций новыми шедеврами, это музыкальные и книжные фестивали, "перезапуск" Детского музейного центра, работа с филиалами, открытие еще пяти новых экспозиций - в Новгороде и Старой Руссе", - отметил Брюн.

По его словам, запланированные мероприятия направлены не на "галочку" в отчетности, а на реальное улучшение условий для посетителей и сохранение культурного наследия. "Работы запланировано очень много, и не ради цифр, а ради людей и доверенных нам памятников, коллекций, сокровищ", - подчеркнул он. Особое внимание будет уделено Детскому музейному центру, который ждет существенное обновление форматов работы и экспозиций. Также в планах музея - расширение международного сотрудничества и организация крупных выставочных проектов с зарубежными партнерами.

"Великий Новгород - колыбель российской государственности, и наша общая ответственность - сохранить его уникальную историко-культурную идентичность. Работа попечительского совета Новгородского музея-заповедника помогает успешно решать эту задачу, чтобы не только наши современники, но и будущие поколения гордились ценностями и традициями Новгородчины", - отметил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

В музее выразили уверенность, что при поддержке Министерства культуры РФ и попечительского совета реализация этих планов будет успешной. Представленная программа развития подтверждает статус Новгородского музея-заповедника как одного из наиболее динамично развивающихся музейных комплексов России, активно работающего над созданием современных условий для посетителей и сохранением культурного наследия.

В 2025 году музей посетили около 1,5 млн человек - на 25% больше, чем в 2024 году.

Деятельность попечительского совета стала важным инструментом развития и обновления музейного пространства. В 2025 году при поддержке партнеров реализовано 12 масштабных проектов общей стоимостью свыше 60 миллионов рублей. Они охватывают все ключевые направления - от реставрации памятников и создания новых экспозиций до благоустройства исторических территорий и внедрения современных цифровых сервисов.