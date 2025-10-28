Борис Блох представил в Вене концертную программу из произведений Шопена

Программа имела успех у публики

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 28 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Пианист Борис Блох представил программу из произведений Шопена на площадке Дома инженеров в Вене, сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие приурочено к выходу его новой записи "Борис Блох: Шопен…", изданной австрийской звукозаписывающей компанией Gramola.

"Шопен имеет огромное значение для фортепианной школы. Он разработал основу классического пианизма наряду с Моцартом и Листом. Композитор сыграл в моей жизни огромную роль, эту программу я подготовил, желая документировать мой профессиональный путь, собрал ее из сочинений, которые играл в разные периоды моей жизни", - отметил музыкант.

Почти двухчасовая программа имела успех у публики и закончилась овациями.

"У Шопена нет ни одной лишней ноты. Он так же прекрасен, как Рафаэль и Бах", - отметил пианист.

Борис Блох - известный пианист, дирижер и преподаватель, продолжающий традиции русской фортепианной школы. Записал множество произведений Листа и Мусоргского, его пластинки считаются эталонными. Лауреат многочисленных международных музыкальных конкурсов.

Блох родился в 1951 году в Одессе, окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. В 1974 году эмигрировал в США, позднее обосновался в ФРГ.