В Московском международном Доме музыки отметили юбилей Гнесинки

На сцену вышли коллективы, преподаватели, студенты и выпускники музыкального училища

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Праздничный гала-концерт "Гнесинские звезды", посвященный 130-летию Гнесинской системы музыкального образования, прошел во вторник в Зале имени Е.Ф. Светланова Московского международного Дома музыки, передает корреспондент ТАСС. Этим вечером на сцену вышли коллективы, преподаватели, студенты и выпускники Музыкального училища им. Гнесиных и Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных.

15 февраля 1895 года считается официальной датой основания учебных заведений Гнесиных. В этот день в частную музыкальную школу, основанную тремя сестрами - Евгенией, Марией и Еленой Гнесиными - пришла первая ученица. Сегодня в систему музыкальных учебных заведений им. Гнесиных помимо РАМ входят еще 5 музыкальных образовательных учреждений.

"Среди десятки наших концертов, посвященных юбилею, этот концерт изначально планировался особенным. Мы всем хотели сказать, мне кажется, что сегодня все это и почувствовали, что несмотря на свой солидный возраст - 130-летие, мы молоды. Озорство и профессионализм, наверное, во многом и делает атмосферу Гнесинского дома. Именно поэтому большинство номеров сегодня были исполнены студентами училища, у которых все еще впереди и с которыми будет связано будущее нашего образовательного учреждения", - рассказал после концерта ректор РАМ, профессор Александр Рыжинский в беседе с ТАСС.

Программа концерта

В первом отделении выступил хор студентов отдела Сольного народного пения под руководством Жанны Русаковой, они исполнили песню Донских казаков "Ай, да ты, Россия". Затем прозвучало произведение Небойши Живковича "Trio per uno" в исполнении студентов РАМ кафедры ударных инструментов Вячеслава Заварыкина, Дениса Жукова и Семена Щетинина.

Далее на протяжении всего первого отделения играл Русский народный оркестр Музыкального училища им. Гнесиных под художественным руководством Владимира Шкуровского. Так, он исполнял Увертюру к кинофильму "Дети Капитана Гранта" Исаака Дунаевского в аранжировке самого Шкуровского, "Концертино" для саксофона Жака Ибера, где солировал заведующий отделом оркестровых духовых и ударных инструментов Музыкального училища Леонид Друтин, и интермеццо из сюиты в старинном стиле на темы песен "The Beatles" Валерия Гроховского в аранжировке Шкуровского.

Арию Рудольфа из оперы "Богема" Джакомо Пуччини в сопровождении оркестра исполнил выпускник Музыкального училища им. Гнесиных 2021 года, победитель проекта "Голос" (2025), солист Московского Академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Давид Саникидзе. Народный хор отдела хорового народного пения под художественным руководством Юрия Колесника исполнил песню из репертуара ансамбля "Ladysmith black mambazo" - "The lion sleeps tonight" (ЮАР) и "Sesivuma sigiya" - из репертуара Drakensberg boys choir (ЮАР). Завершилось первое отделение блестящим исполнением оркестра Танца Козелкова с приятелями из балета "Болт" Шостаковича в аранжировке Шкуровского.

Второе отделение открылось Увертюрой к опере "Итальянка в Алжире" Джоаккино Россини в исполнении Симфонического оркестра Музыкального училища им. Гнесиных под художественным руководством заслуженного артиста РФ Виктора Луценко. Каватину Изабеллы "Cruda sorte" из этой же комической оперы Россини исполнила выпускница Музыкального училища им. Гнесиных, приглашенная солистка Большого театра России и солистка Мариинского театра Цветана Омельчук.

В финале юбилейного концерта прозвучали Фантазия для фортепиано, хора и оркестра Людвига ван Бетховена. Произведение исполнили заслуженный артист РФ Валерий Гроховский (фортепиано), Симфонический оркестр и Solo-хор отдела вокального искусства под художественным руководством Елены Колмаковой. За дирижерским пультом - заслуженный артист РФ Виктор Луценко.