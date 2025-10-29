На Камчатке завершился первый театральный фестиваль "Горизонт"

Фестиваль входит в программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первый межрегиональный театральный фестиваль "Горизонт" под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова завершился в Петропавловске-Камчатском. Фестиваль входит в программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которая стартовала в 2018 году.

Спектаклем-открытием 14 октября стала постановка режиссера Марины Брусникиной в жанре народной мистерии "Русский крест" по одноименной поэме Николая Мельникова. Сам Евгений Миронов отмечал, что поэма Мельникова - про код русского человека, "который обязательно должен дойти до дна, а затем восстать и быть примером для окружающих". Кроме того, Миронов провел творческую встречу для студентов и педагогов Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Как отметила ректор учебного заведения Ольга Ребковец, фестиваль позволил студентам ощутить себя частью большого творческого мира. "Это очень значимое событие для нашего региона, и встреча с Мироновым - это реальность. И моя задача как руководителя - показать ребятам, что они не на краю света, а в центре событий. У них есть все возможности", - подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Гости и жители Камчатки также смогли оценить многожанровый спектр современного российского театра, включая драму, музыкальные спектакли, кукольные шоу и уличные представления. Принять участие в проекте приехали театральные труппы из разных уголков страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Новокуйбышевск и многие другие города.

Также на сцене Камчатского театра драмы и комедии состоялся спектакль "Прыг-скок, обвалился потолок" Марины Брусникиной с Александрой Урсуляк, которая выступила на Камчатке впервые. Затем гости увидели кукольный спектакль на воде "Турандот" режиссера Бориса Константинова. Денис Бокурадзе представил философскую трагедию "Король Лир". После прошел спектакль "Наше все… Нодар Думбадзе". Затем - постановка Георгия Иобадзе, камерный мюзикл режиссера Алексея Франдетти "Дорогой мистер Смит", спектакль "Собачье сердце" режиссера Романа Габриа. Особенно публике запомнился премьерный аудиоспектакль "Все видимое вокруг" режиссера-концептмейкера Александра Шумилина. Действие спектакля разворачивалось прямо на улице, а зрители были непосредственными его участниками. В записи постановки принимали участие жители Камчатки.

Кроме того, на фестивале состоялись литературные чтения, образовательная программа для профессионального сообщества, включая школу блогеров, встречи с экспертами театральной жизни, мастер-классы, в том числе и от зарубежных режиссеров, а также аудиоперформанс, основанный на научно-фантастическом романе "Персонал" Ольги Равн.

Проект сочетает грантовую помощь молодым режиссерам, обновление театральных репертуаров в регионах и организацию ярких культурных мероприятий, таких как Фестиваль театров Дальнего Востока в Южно-Сахалинске и Международный Тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке. "Спектакли, мастер-классы и творческие встречи сплелись в живую ткань культурного диалога, расширяя географию современного театра и давая импульс к развитию молодых талантов на востоке страны", - заключили в пресс-службе фестиваля.