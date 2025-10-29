Московские парки подготовили программу на "Ночь искусств"

Мероприятия состоятся 3 и 4 ноября

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Программу с выставками, экскурсиями, лекциями и камерными концертами проведут в московских парках на ежегодной акции "Ночь искусств" 3 и 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Развитие парков".

"В Парке Горького к акции "Ночь искусств" 3 ноября откроется выставка "Безграничные возможности синего", она разместится в галерее, расположенной в арке главного входа. Посетителей ждет исследование роли синего цвета в современном искусстве - как проводника между жанрами и художественными языками. <...> В этот же день в 14:00 и 15:00 пройдут лекции "Загадочные мотивы Александра Власова" с посещением смотровой площадки. Гости узнают о выдающемся архитекторе, сыгравшем ключевую роль в становлении Парка Горького и оставившем заметный след в архитектуре столицы", - говорится в сообщении.

В усадьбе "Люблино" 3 ноября пройдут экскурсии "Знакомство с Дворцом Н. А. Дурасова" и концерт, а 4 ноября можно будет посмотреть спектакль "Медведь". А в парке "Ходынское поле" программа начнется с настольных игр, после чего гостей пригласят в культурно-досуговый центр на литературные чтения. Там прозвучат стихи и короткие рассказы - как авторские, так и произведения известных поэтов и писателей.