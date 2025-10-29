Нижегородская область присоединилась к проекту "Музыка вместе"

Губернатор области Глеб Никитин рассказал, что более 400 солистов и творческих коллективов ПФО исполняли самые известные в России песни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Проект "Музыка вместе" стартовал в Нижнем Новгороде с исполнения песни "Течет река Волга". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Премьера проекта #Музыкавместе "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" состоялась в Приволжском федеральном округе. Музыкальное путешествие по самым красивым и вдохновляющим уголкам округа стартовало 29 октября с исполнения самой знаменитой и легендарной песни, посвященной великой реке, - "Течет река Волга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за шесть месяцев подготовки команда проекта Тимура Ведерникова побывала во всех 14 регионах ПФО, посетила и современные музеи, и старинные театры.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что более 400 солистов и творческих коллективов ПФО исполняли самые любимые и известные в России песни. "И первой в проекте прозвучала легендарная "Течет река Волга". В съемках приняли участие известные и начинающие исполнители. На фоне знаковых достопримечательностей Нижнего Новгорода можно увидеть заслуженную артистку РФ Ольгу Кормухину. Ее голосу вторит юный и очень талантливый Илья Лазарев", - рассказал губернатор.

Среди исполнителей песни "Течет река Волга" - солист фолк-группы "САДко", заслуженный артист Республики Мордовия Александр Бардин, советский и российский рок-музыкант и автор песен, продюсер, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, народный артист Республики Марий Эл Михаил Мосунов и другие.

Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина отметила, что эта песня - одна из главных в ее жизни. "Песня, которую я знаю, люблю и пою с детства. Ее пели мои родители, мои друзья. Она пробуждает самые светлые и, как ни странно, очень патриотические чувства. А если говорить о проекте в целом, пожалуй, это один из лучших музыкальных проектов, объединяющих страну. И мы с Алексеем Беловым очень рады и гордимся тем, что в нем поучаствовали. Надеемся, что у проекта будет долгое и интересное продолжение", - сказала певица.

Все видеоролики будут доступны на страницах проекта, а также в официальной группе "ВКонтакте". Кроме того, трансляция пройдет на региональных телевизионных каналах. Инициатива реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России".