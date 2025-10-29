Умер актер дубляжа Андрей Гриневич

Ему было 69 лет

Андрей Гриневич © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Актер дубляжа Андрей Гриневич умер в возрасте 69 лет в следствие тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в Telegram-канале "Русский дубляж".

"Сегодня утром на 70-м году жизни не стало Андрея Гриневича. Андрей тяжело болел последние месяцы и как артист уже не работал, но буквально до последних дней участвовал в проектах как режиссер (дубляжа - прим. ТАСС)", - указано в сообщении.

Гриневич дублировал Брюса Уиллиса ("Крепкий орешек 2", "Осада"), Алека Болдуина ("Деловая женщина"), Чарли Шина ("Горячие головы"), Шона Коннери ("Робин Гуд: Принц воров"), Майкла Мэдсена ("Бладрейн", "Город грехов"), Дэнниса Куэйда ("Внутреннее пространство", "Свободные люди"), Мэла Гибсона ("Сила стихии", "Бандит"), Джеффри Дина Моргана ("Убийства по открыткам", "Девятка"), Антонио Бандераса ("Филадельфия"), Эйдана Куинна ("Франкенштейн", "Легенды осени"), Владимира Шевелькова ("Гардемарины, вперед!") и других.

Как режиссер дубляжа работал над такими проектами, как "Телефонная губка", "Военный ныряльщик", "Легенды осени", "Дом большой мамочки", сериалами "Терапия", "Платонические отношения", многими сезонами "Губки Боба", "Покемонов" и "Щенячьего патруля".