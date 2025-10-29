Музыканты Донецка и Петербурга объединятся в патриотическом проекте

Концерт пройдет 1 ноября в зале капеллы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Музыканты Донецка и Петербурга объединятся в патриотическом проекте "Оркестр непокоренных - Великой Победе", сообща исполнив 1 ноября Седьмую ("Ленинградскую") симфонию Дмитрия Шостаковича на родине композитора с оркестром Академической капеллы. Концерт пройдет в зале капеллы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"За каждым таким проектом история, о которой, я думаю, уже в скором времени будут читать в учебниках", - убежден генеральный директор фонда Роман Карманов. Он отметил, что Санкт-Петербург много вниманиям уделяет работе с историческими регионами и уже очень много сделано, в том числе и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Такая работа вызывает у нас особые эмоции", - сказал Роман Карманов, воздав должное гражданскому мужеству и творческой самоотверженности музыкантов Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева. С этой программой они уже выступили в нынешнем году в Ульяновске, Кургане, Тюмени, Ялте и Феодосии, объединяясь в каждом городе с музыкантами местных оркестров. Выступление в Петербурге завершит масштабный гастрольный тур.

"Уже 11 ноября мы обсудим проекты следующего года. Команда "Оркестра непокоренных" также находится у нас на рассмотрении с очень большой и очень важной инициативой. Я надеюсь, что эксперты примут положительное решение", - заключил Роман Карманов.

Оркестр непокоренных - неофициальное название Донецкого оркестра, заслуженное им за работу в условиях постоянных обстрелов города со стороны ВСУ. После вхождения Донецкой Народной Республики в состав России коллектив активно развивает гастрольную деятельность, выступив уже более чем в 30 городах РФ.