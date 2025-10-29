В Мариуполе прошла зрительская премьера "Паромщика"

События фильма разворачиваются весной и летом 2022 года, когда происходило освобождение и воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе СВО

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Зрительская премьера драмеди "Паромщик" про паромщика из запорожского села, который помогал людям в период начала СВО, состоялась в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР). Как передает корреспондент, премьера состоялась в кинотеатре "Савона", почти все места в зале были заняты зрителями - пришли несколько десятков человек.

"Замечательно реагирует [зритель]. Люди не уходят, остаются, много вопросов, интересная и душевная беседа, живой интерес - все прекрасно. У нас не комедия, а драмеди, но были моменты обаятельные, которые вызывали улыбку, люди смеются и переживают. Задача была помочь людям разобраться в событиях, предложить такой взгляд на вещи, тем кто не в теме, вообще показать, что главное в жизни любовь и ответственность. В основе всего любовь, ответственность, преданность - об этом фильм", - сообщил ТАСС режиссер-постановщик и продюсер фильма Федор Попов.

События фильма "Паромщик" разворачиваются в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана весной и летом 2022 года, когда происходило освобождение и воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе специальной военной операции. По сюжету паромщик Константиныч (в исполнении актера Артема Алексеева) берется перевозить людей между двумя берегами лимана после разрушения моста, помогая мирным жителям встретиться с родными.

Как уточнил агентству актер Александр Обласов, который играет в "Паромщике" российского офицера, на премьеру он прилетел после работы в Белоруссии. По мнению Обласова, картина о верности делу, о любви к ближнему и о необходимости продолжать жить, несмотря на потрясения.

"По тому, как подходят фотографироваться, [можно сказать], что идем в правильном направлении", - оценил свою работу в постановке актер.

Ранее показ картины уже состоялся в Воронеже, Луганске и Донецке. В широкий прокат она выйдет 30 октября. Фильм создан при поддержке Фонда кино. ТАСС - информационный партнер проекта.