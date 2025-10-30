ТОТ покажет первую премьеру на исторической сцене после капитального ремонта

Спектакль "С любимыми не расставайтесь" состоится 30 октября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Премьера спектакля Артура Касимова "С любимыми не расставайтесь" состоится 30 октября на исторической сцене Московского театра Олега Табакова (ТОТ). В основе постановки - одноименная пьеса советского драматурга Александра Володина, сообщили ТАСС в пресс-службе ТОТ.

"Будем рады приветствовать зрителей на нашем премьерном спектакле в обновленном "Подвале", на легендарной сцене, которую создал Олег Павлович Табаков, наш небесный художественный руководитель. Мы ремонтировали этот дом, это пространство три года. И постарались сохранить прежнюю атмосферу театра. Как я уже говорил, историческая сцена будет отдана молодым ребятам: точно так же и мы однажды начинали здесь свой путь, пробовали себя в роли артистов, режиссеров", - отметил перед началом предпоказа художественный руководитель ТОТ, народный артист РФ Владимир Машков.

Так, первой постановкой, сыгранной на обновленной сцене, станет дебютная режиссерская работа актера Артура Касимова. Он обратился к тексту Александра Володина, которого, по словам Машкова, особенно любил Табаков. Пьеса "С любимыми не расставайтесь" была написана в 70-е годы XX века и в России ставилась неоднократно. Известен и одноименный фильм заслуженного деятеля искусств РФ Павла Арсенова, вышедший в 1979 году.

Лейтмотивом спектакля Касимова становится любовь, точнее - проблемы, с которыми сталкиваются влюбленные на разных этапах отношений. Открывается спектакль эпизодом многочисленных свадеб, к развязке же сюжет подводят сцены разводов: недопонимание, оскорбления, влюбленность в другого человека, брак по расчету, побои становятся основаниями для расторжения союзов. Среди порядка пяти пар центральное место занимают супруги Катя и Митя. В тупик их заводит недосказанность. Муж подозревает жену в измене, оступается сам - в конце концов герои разводятся, но со временем понимают, что совершили ошибку.

Режиссер и артисты о постановке

"Живое, свежее, настоящее - все в нашем спектакле заложено драматургом. Когда Александр Володин работал над пьесой, он писал ее про себя, поэтому она получилась очень откровенной. И, как мне кажется, такого уровня откровения в своих текстах на тот период не добивался никто. Такими вещами даже с друзьями очень-очень аккуратно делишься, а Володин дал возможность поделиться ими со зрителем - искренне, честно. И публика может узнать себя не в самых приятных проявлениях. Да, скорее всего, она это скроет, но внутри все равно что-то да откликнется", - обратил внимание в беседе с журналистами режиссер.

Роль Мити в "С любимыми не расставайтесь" исполняет Севастьян Смышников. "Самое важное в работе над ролью в таком спектакле - не начинать фантазировать и играть. Это сразу будет заметно. Вот тут точны слова Фаины Георгиевны Раневской: на сцене нужно не играть, а жить. "А что, если бы оно случилось со мной?" Это очень кинематографичная история - до поворота глаз, который уже может являться какой-то оценкой или даже действием героя. То есть здесь требуется работа мелкой моторики, работа мимики", - поделился актер.

Катю играет Нелли Хаперская. После предпоказа спекаткля артистка поразмышляла об актуальности литературной основы спектакля. "Мне кажется, что в наши дни происходит то же самое, что и тогда, - сказала она. - Как решить все эти проблемы в отношениях людей, преодолеть недосказанность? Никто так и не может ответить на эти вопросы наверняка. Поэтому текст Володина предельно понятен - и тогда, и сейчас. Каждый зритель найдет здесь что-то для себя. Наша история, она о том, что нужно разговаривать друг с другом - о любви, о чувствах, об эмоциях".

Занят в постановке Касимова и его бывший педагог - заслуженный артист РФ Виталий Егоров. В разговоре с журналистами актер отметил: работа над спектаклем произвела на него особенное впечатление. "Мы снова на сцене родного театра, родного "Подвала". Премьера эта очень важная. Ценно, что режиссер - выпускник первого набора нашей Театральной школы Олега Табакова. На первый взгляд, Артур - молодой человек, ученик. Но я отлично понимаю, что, несмотря на юный возраст, ему есть чем поделиться, есть опыт, он умудренный жизнью человек", - констатировал Егоров.

В "С любимыми не расставайтесь" также заняты заслуженные артистки РФ Марина Салакова и Надежда Тимохина, актеры Арина Автушенко, Павел Шевандо, Никита Уфимцев, Ксения Утехина, Алена Лаптева, Аркадий Киселёв и другие. Вместе с режиссером над созданием спектакля работали Софья Ларина (сценограф и художник по свету), Александра Маркова (художник по костюмам).

Ближайшие премьерные показы постановки Касимова пройдут 30 и 31 октября, 6 и 23 ноября, 7 и 17 декабря. Все билеты на них, как отмечается на сайте Театра Олега Табакова, распроданы.

