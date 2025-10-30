В Риме прошел балет "Марко Спада" с солистами Большого театра

Российские танцовщики признались, что для них важно представлять отечественную школу балета, демонстрировать мастерство и дарить радость публике

РИМ, 30 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьер Большого театра Игорь Цвирко выступил в заглавной партии балета "Марко Спада" на сцене Римской оперы. Спектакль воспроизводил постановку французского хореографа Пьера Лакотта, сделанную специально для итальянского театра в 1981 году, когда роль благородного разбойника исполнял Рудольф Нуреев.

Местные критики высоко оценили мастерство российского танцовщика. Цвирко рассказал корреспонденту ТАСС, что эта постановка для него особенная. Лакотт сам выбрал Цвирко на эту роль в 2013 году, когда он только начинал карьеру солиста Большого театра. "Мне было важно приехать сюда и отдать дань уважения Лакотту, благодаря которому моя карьера получила новый виток в 2013 году в Большом театре, когда среди всех солистов он заметил и выбрал меня", - поделился танцовщик. Он рассказал, что и для нынешней римской постановки, которая планировалась еще в 2023 году, Лакотт, умерший в том же году, снова захотел видеть его в образе Марко Спады в первой постановке на этой сцене спустя более чем 40 лет. "Это - связь поколений и времен: Рим - Москва - Большой театр - Рудольф Нуреев, теперь и я, получается, вписан в эту историю. И это очень приятно, не буду скрывать", - признался артист.

В одном составе с Цвирко ведущий солист Большого театра Дмитрий Выскубенко танцует партию князя Федеричи. "Переношу сюда опыт, мастерство, то, что мне дали мои педагоги в Большом, самом большом и великом театре", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Российские танцовщики признались, что для них важно представлять отечественную школу балета, демонстрировать мастерство и дарить радость публике. "Обмен культурой, гармония, которая сложилась на сцене Римского театра - это свидетельство обоюдного уважения культур. Здесь работают французская команда Лакотта, российские и итальянские танцовщики", - отметил Цвирко. Они делят сцену с балериной Берлинского балета уроженкой Киева Яной Саленко. "Люди искусства относятся друг к друг с уважением, потому что мы понимаем, что наша профессия коротка, и мы стремимся вместе дарить радость зрителям с одной сцены", - добавил артист.

Русский итальянец "Марко Спада"

В римском театре отмечают особенную связь с Большим театром, ведь исторический римский спектакль был потом перенесен на историческую сцену Большого театра. В "Марко Спаде" всегда танцевали русские танцовщики. Балет, музыку для которого написал Даниэль Франсуа Эспри Обер, по мотивам одноименной оперы был быстро забыт после премьеры во Франции в 1852 году, но уже тогда его привозили в Санкт-Петербург. Новую жизнь в него вдохнул Пьер Лакотт, возродивший несколько забытых балетов, восстановив его в 1981 году в Риме с Нуреевым. Затем балет прошел еще в следующем сезоне в Риме, после чего - в Парижской опере. Затем Лакотт поставил балет в Монте-Карло, а позже в руководимой им труппе Национального балета Нанси и Лоррена, где заглавную партию исполнил Андрей Федотов, чья артистическая карьера начиналась в балетной труппе Большого театра. В 2013 году Лакотт перенес "Марко Спаду" на сцену Большого, где балет прошел еще в сезоне 2023 года.

Нынешний римский спектакль, поставленный в классической романтической манере, как он задумывался изначально, ничем не отличается от постановки 40-летней давности. Как рассказали в дирекции театра, нашли даже старые костюмы. "Некоторые, конечно, пришли в негодность. Но использовались все эскизы, зарисовки", - поведали корреспонденту ТАСС.

С 1 ноября на сцене Римской оперы пойдет новая "реконструкция" - оперы Джакомо Пуччини "Тоска", в том историческом виде, в котором ее премьера состоялась на этой сцене 125 лет назад. Государственное телевидение по этому поводу будет вести прямую трансляцию.