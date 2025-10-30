Статья

За кулисами с "Мисс Россия — 2025": Анастасия Венза готовится к конкурсу "Мисс Вселенная"

30 октября ТАСС посетила победительница конкурса "Мисс Россия — 2025" Анастасия Венза. В ноябре она представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Таиланде. ТАСС удалось пообщаться с красавицей

Редакция сайта ТАСС

Анастасия Венза © Михаил Синицын/ ТАСС

"Мисс спокойствие" и сверкающее платье

Приезд Анастасии Вензы в ТАСС ждали с волнением и предвкушением — по редакции даже пополз слух, что сотрудницам агентства разрешат примерить корону Мисс России. Пока одни доказывали, что это невозможно — корону охраняют тщательнее, чем украшения Наполеона в Лувре, другие все же рассчитывали на удачу и занимали воображаемую очередь: "Меня с собой захватите".

За 15 минут до начала пресс-конференции нам с фотографом и оператором удалось побывать в гримерке. Кипела некоторая суета — охранник то караулил у выхода, то присаживался у короба с короной, пара девушек отпаривали усеянное кристаллами платье. "Это ассистенты Анастасии?" — спрашиваю, кивая в их сторону. "Это наш пиар-специалист и административный специалист, коллеги помогают нам сегодня", — ответила директор национального конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк. Она тоже приехала поучаствовать в пресс-конференции и поддерживала Вензу на протяжении всего мероприятия.

© Габриэла Чалабова/ ТАСС

В центре комнаты, не поддаваясь суматохе, очень стройная, длинноногая девушка спокойно надевала туфли-лодочки, затем у зеркала поправляла локоны и элегантный белый костюм в духе old-money — Мисс Россия готовилась к встрече с журналистами. "Анастасия, вы впервые будете участвовать в пресс-конференции?" — "Да". — "И совсем не волнуетесь?" — "Легкое волнение присутствует, конечно же", — ответила мне Анастасия Венза, пока подоспевшие журналисты пытались запечатлеть ее со всех ракурсов. "Как вам такое пристальное внимание людей с камерами?" — "С момента финала я к этому более-менее привыкла", — улыбнулась Анастасия. Финал "Мисс Россия" состоялся 4 октября, в статусе самой красивой девушки России она живет уже почти месяц.

© Дарья Шаталова/ Алексей Голенищев/ ТАСС

Анастасия рассказала, что ответы заранее для пресс-конференции не готовила. "У меня настолько активно проходят дни, насыщенная подготовка, что не было времени", — объяснила Мисс Россия. Со мной она поделилась, что ожидает много интересных вопросов — особенно о подготовке к международному конкурсу в Таиланде. А еще немного рассказала о сверкающем наряде, который так тщательно отпаривали: "Это платье для выхода на конкурс "Мисс Вселенная", я в нем поеду выступать. Его дизайнер Ольга Малярова, как раз недавно я летала в Питер на примерку. И вот у нас готовый, финальный вариант этого платья. Оно выполнено в таких нежных оттенках, мне кажется, очень красиво, гармонично смотрится".

"Ольга Малярова не первый раз шьет платья для нас, это дизайнер, с которым мы с 2022 года работаем. Она делала платья для предыдущих мисс на международные конкурсы, делала национальные костюмы. И мы традиционно сотрудничаем с теми, кто нам привычен, кто точно достигает высокого, эффективного результата, — добавила Анастасия Беляк. — Ольга действительно делает невероятно красивые вечерние платья. <...> Это всегда уникальный крой, очень красиво подчеркиваются женские формы, и всегда много кристаллов — все то самое, что любят на международных конкурсах. То есть бывают красивые вечерние платья, но они, может быть, не совсем сделаны именно для конкурсов красоты. Ольга шьет такие платья, что каждая девушка, даже которая не участвует в конкурсе, а просто надевает его, чувствует себя, как будто она уже Мисс Вселенная".

© Михаил Синицын/ ТАСС

Надев роскошную корону от ювелирного дома Mercury, Анастасия Венза уверенной подиумной походкой направилась в зал на пресс-конференцию. Кстати, украшения на модели, как рассказала ТАСС Беляк, тоже изготовлены Mercury — ювелиры создали специальную коллекцию для "Мисс Россия".

Ответ хейтерам и дорога к "Мисс Вселенной"

Пресс-конференция длилась час, некоторые из вопросов были провокационными. Например, Анастасию Вензу расспрашивали о негативе, с которым она столкнулась после победы: Анна Линникова, обладательница титула "Мисс Россия — 2022", неожиданно резко высказалась в адрес преемницы, волну критики подхватили некоторые пользователи соцсетей. Анастасия Венза, отвечая, держалась с достоинством, сохраняла улыбку и спокойный, приветливый тон. "Я бы не сказала, что я как-то борюсь с этой волной [хейта]. Я сейчас больше увлечена подготовкой к конкурсу "Мисс Вселенная", и у меня просто нет времени обращать внимание на какие-то плохие комментарии. Я стараюсь больше уделять времени подготовке на данный момент. И, конечно, хотела бы сказать, что поддержки, каких-то хороших комментариев намного больше", — сказала Венза.

© Михаил Синицын/ ТАСС

На подготовку к "Мисс Вселенной" у Анастасии было меньше месяца: конкурсанток в Таиланде ждут уже 2 ноября. "Она последние недели будто бы не спала, только ходила по дефиле", — отметила Беляк.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, что показалось самым сложным во время подготовки к "Мисс Вселенной", Венза ответила: "Сложно то, что нет свободного времени, практически ни минуты. Мой день расписан с семи утра: это, конечно же, уроки дефиле, занятия английским, подбор гардероба. Все настолько насыщенно, но могу сказать, что даже в таком графике я безумно счастлива находиться, потому что это бывает раз в жизни. И это очень здорово". При этом Анастасия добавила, что старается посещать и занятия в Сеченовском университете (Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова), где она учится: "С утра у меня учеба, и после я, конечно, еду на дефиле и так далее".

© Михаил Синицын/ ТАСС

"До этого я никогда не участвовала в конкурсах красоты. Это мой первый опыт. И вот весной, в марте, я подала заявку на сайте конкурса "Мисс Россия", и мне ответили <...> У меня на данный момент четвертый курс. Я учусь в медицинском. И на четвертом курсе гораздо больше свободного времени. Я решила посвятить [его] как раз таки конкурсу", — рассказала Анастасия ТАСС о том, как попала во всю эту красочную историю. Также Венза добавила, что с 14 лет работала в модельном агентстве Вячеслава Зайцева.

60 образов для "Мисс Вселенной" и дефиле в ТАСС

В середине пресс-конференции Анастасия Венза ненадолго отлучилась, чтобы переодеться в сверкающее платье. Всего же для поездки в Таиланд девушка готовит 60 образов — того требует конкурс. Анастасия то ли в шутку, то ли серьезно сообщила, что у нее будет более десяти чемоданов. Помимо одежды и аксессуаров, она привезет и подарки для участниц из других стран — игрушки в стиле русских народных промыслов, в том числе с хохломской росписью.

© Михаил Синицын/ ТАСС

Когда Анастасия вернулась, ее окружили фотографы и операторы, Беляк поправила ей корону, модель продефилировала по залу. Еще один особенный наряд — для конкурса национальных костюмов — для Вензы сшил дизайнер Игорь Чапурин. "Совершенно уникальное платье <...> оно вдохновлено архитектурой древнерусских городов. Белый цвет там основной, как белокаменные русские города, белоснежные церкви, и будет много золота, как золотые маковки куполов", — описала Анастасия Беляк платье, которое сегодня в ТАСС не показали. "Он [Чапурин] не только дизайнер, он еще заслуженный художник России, поэтому он действительно делает потрясающие вещи. И он у нас в жюри конкурса. <...> Он как будто бы наблюдает расцвет той юной девочки, которая пришла на кастинг и потом победила, и видит то, как можно представить ее образ на международной арене", — сказала Беляк об Игоре Чапурине.

Фотографы долго не хотели отпускать Вензу, она и сама с удовольствием позировала, показывала хохломские игрушки, улыбалась. Однако время поджимало, да и корону никому, кроме Анастасии, примерить все-таки не дали. "Поскольку она [корона] очень дорогая и очень красивая, мы очень ее бережем. На финале, на пресс-конференции, на каких-то важных светских выходах, если это соответствует ситуации, Мисс Россия ее надевает, но, конечно, каждый день, дома в ней не ходит", — рассказала Анастасия Беляк, добавив, что обычно корона хранится в ювелирном доме Mercury.

© Габриэла Чалабова/ ТАСС

Финал конкурса "Мисс Вселенная" состоится 21 ноября. До этого, на протяжении почти трех недель, 133 красавицы из разных стран будут присутствовать на показах, культурных и благотворительных мероприятиях, специальных ужинах, экскурсиях и, конечно, репетициях решающего шоу. Девушки побывают в Бангкоке, Пхукете и Паттайе. Среди критериев, по которым оценивают конкурсанток, есть и их социальные инициативы. Анастасия Венза представляет благотворительный проект, реализуемый совместно с фондом "Подсолнух", который помогает детям с врожденными нарушениями иммунной системы. Она уже побывала в Морозовской детской больнице, где вместе с ребятами раскрашивала гипсовые фигурки подсолнухов.

Дарья Шаталова