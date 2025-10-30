В Петербурге пройдут гастроли Севастопольского театра оперы и балета

Артисты выступят на сцене Мариинского театра 11 и 12 ноября

СЕВАТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Севастопольский театр оперы и балета проведет 11 и 12 ноября гастроли на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, где состоится премьера балета "Поликушка" по произведению Льва Толстого на музыку Сергея Рахманинова. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"11 и 12 ноября на сцене Мариинского театра состоится премьера балета "Поликушка" от нашего Севастопольского государственного театра оперы и балета. Постановка по роману Льва Толстого на музыку Сергея Рахманинова, созданная британским хореографом Джона Полом Куком, расскажет трогательную историю "маленького человека". Премьера посвящена выдающемуся премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что музыкальное сопровождение будет исполнено хором Сретенского монастыря. В спектакле также будут участвовать юные ученики севастопольской Академии хореографии.