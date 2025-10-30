На фестивале "Чудо света" в Петербурге 30 художников России представят работы

Темой 2025 года стало "ProИскусство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. На фестивале светового искусства "Чудо света" в Петропавловской крепости 30 художников из регионов России представят работы со 2 по 4 ноября. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Последние несколько лет фестиваль приурочен ко Дню народного единства и является центральным событием празднования. По-нашему, по-петербургски мы говорим про культуру. Мы рады приветствовать 30 художников из всей России. <…> Мы собрали почти 300 тыс. зрителей в прошлом году на фестивале в Петропавловской крепости и планируем, что количество увеличится, а оно у нас c каждым годом увеличивается, и будет уже больше 300 тыс. человек, которые смогут познакомиться с видеоискусством, посвященным русскому искусству от античности до наших дней", - сказал он.

Вице-губернатор отметил, что фестиваль стал любимым мероприятием для жителей России, они приезжают на него из разных регионов. Петербург активно развивает не самые популярные для туристов месяцы, и постепенно все больше людей приезжает в город на ноябрьские праздники.

Как рассказала художественный руководитель фестиваля Елизавета Онук, темой 2025 года стало "ProИскусство". Каждая локация Петропавловской крепости будет связана с разными аспектами - литература, живопись, композиторы и другое. Маршрут фестиваля охватит 16 инсталляций, в которые входят архитектурные объекты и отдельные точки.

"Очень сложный объект, например, Петровские ворота. В них очень много мелких деталей, поэтому художники находят свои способы как с ними работать, например, работать более крупными деталями, придумывать более фантазийную историю, чтобы это могло перекрыть архитектуру и показать контент. Нарышкин бастион тоже очень сложный объект, он колоссальный, большой - это огромное разрешение, но я надеюсь, мы справились", - сказала она.

Фестиваль "Чудо света" проводится ежегодно с 2016 года. В 2021 году в ходе его проведения Книгой рекордов России была зафиксирована самая большая общая протяженность световой проекции на стену крепости - 1 244 м. В 2023 году фестиваль был включен в список достижений России и представлен на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ.