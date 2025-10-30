В Петербургской филармонии пройдет фестиваль камерной музыки "Серебряная лира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. XVI международный фестиваль камерного исполнительства "Серебряная лира" пройдет с 31 октября по 7 ноября в филармонических залах Петербурга. Череду концертов откроет в Большом зале молодой, но уже завоевавший популярность петербургский пианист Илья Папоян программой из произведений Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова.

"В этом году у нас в программу вошли разные жанры камерной музыки, в том числе струнный квартет, дуэт фортепиано с ударными, медные духовые, инструментальный секстет. Зарубежные участники представлены впервые приезжающими на фестиваль коллективами из Сербии, Турции и Беларуси", - сказал корреспонденту ТАСС художественный директор фестиваля, президент Филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский.

Серию концертов в Малом зале откроет заслуженный коллектив Республики Беларусь Минский камерный оркестр под управлением выпускника Московской консерватории, скрипача и дирижера Евгения Бушкова. В программу концерта наряду с сочинениями Вольфганга Амадея Моцарта и Эдварда Грига войдет и Концерт для белорусских цимбал с оркестром Владимира Курьяна. Турецкий брасс-квинтет Golden Horn Brass исполнит обработки популярных сочинений Жоржа Бизе, Генри Манчини, Владимира Косма, Антонио Карлоса Жобима, а также турецкую народную музыку. Коллектив из Сербии Rubikon String Quartet включил в фестивальную программу 6-й квартет Дмитрия Шостаковича, мировая премьера которого состоялась в Ленинграде без малого 70 лет назад.

С концертом "Музыка Победы", посвященным знаменательной дате, выступят солистка Мариинского театра Цветана Омельчук и пианист Олег Вайнштейн. Они исполнят академические сочинения отечественных композиторов, навеянные темой народного подвига, и песни военных лет. Петербургские пианисты Петр Лаул, Павел Райкерус и перкуссионист Артемий Знаменский включили в фестивальную программу редко исполняемую Сонату Бела Бартока для двух фортепиано и ударных, а также обработку Михаила Плетнева музыки Сергея Прокофьева из балета "Золушка".

Фестиваль завершится Моцартианой в исполнении Камерного состава заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением немецкого дирижера Лео Кремера. Прозвучат Увертюра к опере "Дон Жуан", Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром (солисты Лев Клычков и Денис Гончар) и соль минорная Симфония № 40.

За минувшие годы фестиваль, призванный поддержать петербургские традиции камерного исполнительства, принимал коллективы из более 20 стран Европы, Азии и Америки. В новых политических реалиях, несмотря на организационные сложности, проект из года в год сохраняет свой международный статус.