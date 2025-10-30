Алсу и Дубцова получили отдельные премии "Золотого граммофона"

Для концерта отобрали 35 композиций российских артистов, которые, по версиям станции и радиослушателей, стали главным хитами последних 30-лет

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Юбилейное шоу, приуроченое к 30-летию "Русского радио" и церемонии вручения премии "Золотой граммофон", прошло на "ВТБ-Арене", передает корр. ТАСС. Отдельные премии получили Алсу - за композицию "Зимний сон" и Ирина Дубцова - за песню "О нем".

"Все артисты - это для нас не просто имена и фамилии, не просто строчки в "Золотом граммофоне" от первого до двадцатого, - это наша семья, семья "Русского радио". Что принято дарить близким? Счастье, радость, улыбки, подарки, делать их счастливыми. Можете себе представить, что у Алсу нет "Золотого граммофона" за песню "Зимний сон". В наш день рождение хочется исправить эту вселенскую несправедливость", - сказал со сцены программный директор русского радио Владимир Борисов перед вручением награды артистке.

Для концерта были отобраны 35 композиций российских артистов, которые, по версиям станции и радиослушателей, стали главным хитами последних 30-лет. Певцы и музыкальные группы, среди которых Валерия, Дима Билан, Юрий Антонов, Лариса Долина, Леонид Агутин, Uma2rman, Иванушки international, Ани Лорак, Артур Пирожков, Дмитрий Маликов и другие, исполнили на сцене избранные треки в сопровождении профессиональной подтанцовки.

Ведущими выступили Антон Юрьев и народные артисты России Николай Басков и Филипп Киркоров, исполнившие попурри из своих треков. В завершение шоу все звезды совместно исполнили гимн "Русского радио".

Также в честь юбилея запущен виртуальный "Зал славы". Первыми профилями в нем стали участники шоу. Им были выданы специальные броши в форме граммофона со специальной NFC - меткой. Композиции самых титулованных артистов вошли в юбилейный виниловый альбом "Золотой граммофон: лучшее за 30 лет", выпущенный тиражом в 300 экземпляров.

31 октября на "ВТБ-Арене" пройдет вручение премии "Золотой граммофон". Ее получат артисты, чьи хиты в течение 2025 года стали самыми популярными на "Русском радио" и хотя бы раз заняли первое место в хит-параде премии.

