В Вене дебютировал спектакль по "Мистерии-буфф" Маяковского

Новая интерпретация отличается от предыдущих, отметил режиссер Гейрун Тино

ВЕНА, 31 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Премьера спектакля по "Мистерии-буфф" русского поэта Владимира Маяковского прошла с аншлагом в венском театре "Пигмалион", сообщает корреспондент ТАСС.

"Текст Маяковского очень непростой, наша интерпретация отличается от всех предыдущих", - отметил режиссер и художественный руководитель театра Гейрун Тино.

"Настоящая постановка - это своего рода тизер, полноценную версию мы представим в январе следующего года", - сказал ведущий актер театра Филипп Каплан.

Спектакль наследует традиции российского площадного театра: исполнители настраивают прямой контакт с публикой. "Мы смотрели множество постановок в разных европейских столицах, однако актеры "Пигмалиона" были наиболее убедительны", - поделилась с корреспондентом ТАСС одна из австрийских зрительниц постановки. "Визуальное решение напоминает работы Родченко", - добавила она.

Сценографическое решение минималистично, актерская игра напоминает площадной театр, что соответствует замыслу Маяковского. "Наша интерпретация отличается от российских прочтений, потому что мы [в Европе] имеем другой исторический опыт", - поделился режиссер постановки.

Дни русского театрального авангарда открылись показом эскизов Аристарха Лентулова (1882-1943) начала XX века из коллекции Бахрушинского музея и демонстрацией фильма режиссера Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин" в камерном театре "Пигмалион" в Вене 27 октября при поддержке российско-австрийского Форума общественности "Сочинский диалог", сообщал ТАСС.