В экспозицию Музея Востока вошли авторские наряды студентов столичного колледжа

В своих работах дизайнеры переосмыслили культурные традиции Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Кавказа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Выставка, где представили авторские костюмы студентов колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, открылась в Музее Востока. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Шесть нарядов стали частью экспозиции "Белое золото. Хлопок в искусстве советского Востока" <...>. Над коллекцией работали шесть будущих дизайнеров, они изучили культуру народов советского Востока по книгам из музейной библиотеки и создали 30 эскизов. Лучшие работы выбрали по результатам голосования в телеграм-канале Музея Востока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих работах молодые дизайнеры творчески переосмыслили культурные традиции Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Кавказа.