На автовокзале "Северные ворота" прошел сеанс рисования под джазовую музыку

Проект "Искусство в метро" заработал в Москве в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Художницы проекта "Искусство в метро" устроили показательный сеанс рисования на автовокзале "Северные ворота", передает корреспондент ТАСС.

Утром 31 октября зал ожидания автовокзала стал арт-выставкой. Художницы разложили мольберты, кисти и краски и начали создавать различные жанровые композиции на свой вкус. Так, на одной из картин воссоздан многолюдный зал ожидания автовокзала, на другой изображены двое пассажиров за разговором в кафе в ожидании своего рейса. Художницам аккомпанировал джазмен Джордж Гранд. Изображение играющего на саксофоне Гранда стало самым распространенным сюжетом, который воссоздали на своих холстах мастера живописи.

Кроме того, в этот день в зале ожидания автовокзала открылась экспозиция более ранних работ участниц проекта. На них можно увидеть написанный в разных жанрах московский транспорт, междугородние автобусы, автовокзал "Северные ворота".

Проект "Искусство в метро" заработал в Москве в 2024 году. По его замыслу, художники и скульпторы получили возможность создавать произведения искусства прямо на станциях Московского метрополитена. Для участия в проекте необходимо пройти отбор, который состоит из двух этапов. В первом этапе кандидаты заполняют анкету на сайте проекта и прикрепляют фотографии своих работ. Во втором туре участникам предстоит личная встреча с профессиональным жюри.

Локации для показательных сеансов отбираются по критериям безопасности для творцов, отсутствия помех для пассажиров и вида на архитектуру метро.