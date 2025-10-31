Агент Свиридова опроверг информацию об ампутации ноги актера

Сейчас с ним все прекрасно, отметил Макс Горский

Андрей Свиридов © Страница Андрея Свиридова в социальной сети

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Агент российского актера Андрея Свиридова, известного по роли телохранителя Гены в сериале "Универ", опроверг сообщения об ампутации ноги артиста. Агент актера Макс Горский сообщил ТАСС, что Свиридов ведет обычный образ жизни и активно работает.

"У него, конечно, были проблемы со здоровьем где-то пять лет назад. Врачи тогда пытались диагностировать диабет и предупреждали, что есть риск потери стопы, но это было давно. Сейчас с ним все прекрасно - он снимается в кино и ведет обычный образ жизни", - сказал Горский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 50-летнего Свиридова осложнение, связанное с тяжелой формой диабета, якобы привело к угрозе ампутации стопы. Андрей Свиридов - российский актер и спортсмен, известный ролями в сериалах "Универ", "СашаТаня" и "Кухня".