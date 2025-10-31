В Москве конкурс им. Фраучи премьерой откроет мексиканский гитарист Пабло Гарибай

К премьере композитор Эдуардо Ангуло и Гарибай подготовили обновленную редакцию партитуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мировая премьера "Третьего концерта" для гитары с оркестром мексиканского композитора Эдуардо Ангуло состоится 2 ноября в Большом зале Московской консерватории. Произведение исполнит гитарист из Мексики Пабло Гарибай на концерте-открытии IX Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Третий концерт" был написан более 20 лет назад, однако до настоящего времени ни разу не исполнялся. К премьере в Москве Гарибай и Ангуло подготовили обновленную редакцию партитуры. Музыкант отметил, что работа над этим произведением стала для него важным опытом сотрудничества с автором.

По словам артиста, концерт отражает личные переживания композитора и является одним из наиболее интимных сочинений в его творчестве. Эдуардо Ангуло - известный мексиканский композитор, в репертуаре которого концерты для различных инструментов, симфонические и камерные произведения.

"Для меня большое удовольствие выступать в России и исполнять здесь музыку моей родины. Это честь и радость - представить ее российской публике на такой значимой сцене как Большой зал Московской консерватории. Этот концерт состоит из двух частей, каждая из которых посвящена памяти родителей композитора. Первая - музыкальное воспоминание о матери, вторая - об отце", - рассказал Гарибай.

Музыкант также отметил, что участие в фестивале станет для него четвертым визитом в Россию. В 2025 году он войдет в состав жюри Международного конкурса имени Фраучи, в котором соревнуются исполнители на классической гитаре.

О конкурсе

IX Международный конкурс и фестиваль имени Фраучи пройдет в Москве с 2 по 9 ноября 2025 года. В конкурсе принимают участие исполнители из пяти стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер конкурса.