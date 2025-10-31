Умер сорежиссер "Самой обаятельной и привлекательной" Геральд Бежанов

Ему было 85 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер Геральд Бежанов, снявший фильм "Самая обаятельная и привлекательная" с Ириной Муравьевой в главной роли, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

"На 86-м году умер Геральд Суренович Бежанов - режиссер игрового кино, продюсер, сценарист, актер, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), кавалер ордена Дружбы (2010)", - указано в сообщении.

В качестве режиссера-постановщика Бежанов дебютировал полнометражным игровым фильмом "Желтый тондыр" на киностудии "Арменфильм". С 1975 года - режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм".

Автор и соавтор сценариев к своим фильмам. В 1988 году организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ). Широкая известность к режиссеру пришла в 1985 году после фильма "Самая обаятельная и привлекательная".

Среди его режиссерских работ такие фильмы как "Срочный вызов", "Витя Глушаков - друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".