В Музее современной истории представят коллекцию полотен донских художников

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Коллекция работ донских художников будет показана в Музее современной истории России в Москве в декабре. Коллекция насчитывает более 600 полотен, сообщила директор АНО содействия сохранению донской культуры "Этно-хутор Старозолотовский" Ирина Узденова на международном фестивале "Народы России и СНГ"

"Следствием нашего увлечения Доном стало коллекционирование [работ] донских художников. Наша коллекция огромна - более 600 полотен именно донских художников. И, наверное, ни один музей у нас в Ростове не может похвалиться такой коллекцией. И вот сейчас наша коллекция была так высоко оценена, что в декабре в Музее современной истории на Тверской (точный адрес: Тверская ул., 21, стр. 1 - прим. ТАСС) будет демонстрироваться тоже", - сказала она.

Узденова подчеркнула, что выставка позволит жителям и гостям столицы углубиться в донскую культуру. "Благодаря этой выставке я надеюсь открыть даже новые имена, показать москвичам, что земля Донская, она полна талантами. <...> Это все про сохранение ценностей, про сохранение традиций и культурного наследия", - добавила она.

О фестивале

Первый фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября, приурочен к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. В программу включены не только заседания и дискуссии. Участники смогут принять участие в X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", познакомится с национальными кухнями различных регионов, послушать лекции о многообразии культур, посмотреть выставки и кинофильмы.

Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при координации аппарата СБ РФ, администрации президента РФ и МИД РФ. В организации принимали участие министерства, ведомства, крупные компании, Русское географическое общество. ТАСС - информационный партнер мероприятия.