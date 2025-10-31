Произведения 40 поэтов Кубы и РФ могут войти в первый двуязычный сборник стихов

Выход подобной книги будет первым со времен взаимодействия Кубы и Советского Союза

МУРМАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Антологию произведений поэтов из России и Кубы, составленную из стихов на русском и испанском языках, могут представить работы не менее 40 авторов. Издание сборника, которое обсуждалось в ходе поездки делегации российских писателей на Кубу, станет первым подобным опытом в современной истории России, сообщил ТАСС делегат, председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

"В ходе визита делегации от Союза писателей России с проектом "Книжная полка русской литературы" на Кубу российские литераторы обсудили с кубинскими коллегами издание антологии современной поэзии с оригиналами и переводами стихотворений на двух языках - русском и кубинском испанском. Как планируется, в нее войдут произведения не менее 20 поэтов от каждой страны", - рассказал Виноградов.

Он добавил, что выход подобной книги будет первым со времен взаимодействия Кубы и Советского Союза. "Если в советское время взаимные переводы литературы осуществлялись регулярно и издавались большими тиражами, то после распада СССР эти проекты стали редкими. Новое издание позволит читателям России и Кубы познакомиться с современной поэзией авторов наших стран", - отметил Виноградов.

Делегация Союза писателей России в составе Ильи Виноградова из Мурманска, Александра Пономарева и Олега Шухарта из Липецка, а также Натальи Шухно из Москвы посетила Кубу в рамках проекта "Книжная полка русской литературы". Российские литераторы провели встречу с президентом Союза писателей и художников Кубы (UNEAC) Мартой Бонет де ла Круз и ее коллегами, где обсудили культурное взаимодействие, наметили совместные планы по творчеству и выпуску книг, передали более 150 изданий на русском языке

"Это книги современных российских писателей, известные толстые журналы и детские издания. Также кубинцам представили огромный спектр мероприятий Союза писателей России - форумы, фестивали, образовательные программы, показали документальный проект "ЖЗЛ", созданный из легендарной книжной серии уже в видеоформате, где авторами сценариев выступили в том числе члены Союза писателей России. Фильмы о Льве Толстом, Сергее Есенине и советском герое, летчике Александре Покрышкине произвели очень сильное впечатление", - добавил Виноградов.

Проект "Книжная полка русской литературы" стартовал в 2022 году, он призван познакомить страны - партнеры РФ с современной российской литературой и обеспечить изучающих русский язык иностранцев книгами и журналами с произведениями современных авторов. Проект уже зарекомендовал себя в Индии. На Кубе он прошел впервые при поддержке МИД РФ, посольства РФ в Республике Куба, представительства Россотрудничества в Гаване.