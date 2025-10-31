Фонды Новгородского музея-заповедника пополнил уникальный псалий X века

Экспонат свидетельствует о ранних связях Великого Новгорода со странами Северной Европы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Коллекцию Новгородского музея-заповедника пополнил псалий X века со скандинавским орнаментом. Экспонат свидетельствует о ранних связях Великого Новгорода со странами Северной Европы, сказано в сообщении музея.

Псалий - часть древнего уздечного набора, пара вертикальных стержней, которые перпендикулярно крепились к концам удил.

"Археологическая коллекция Новгородского музея-заповедника пополнилась редчайшим экспонатом - орнаментированным псалием X века, выполненным в скандинавском стиле Борре. Этот изысканный элемент конской узды не имеет прямых аналогов на территории России и отличается выдающимся художественным качеством. Находка стала ярким свидетельством ранних связей Новгорода с северными странами Европы", - говорится в сообщении.

Поверхность псалия декорирована элементами спиралевидных трехпалых лап и масок в фас. Края фигурных пластин оформлены в виде голов зверей с изогнутыми шеями, открытой пастью с клыками и высунутыми длинными языками. Насечка на внешней стороне имитирует зернь филигранных украшений. На головах видны уши и короткая грива. Исследователи связывают данный сюжет с существами из скандинавской мифологии.

Работа специалистов МГУ

После обнаружения в 2022 году на Троицком раскопе в Людином конце псалий передали на консервацию и реставрацию в лабораторию структурного анализа древнего металла кафедры археологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Результаты анализа показали, что псалий отлит из латуни с содержанием цинка и покрыт позолотой. В пробах, полученных у отверстий для заклепок, зафиксировано высокое содержание железа, что свидетельствует о наличии железных заклепок или гвоздей. После завершения реставрации предмет вернули в Великий Новгород, где он пополнил фонды местного музея-заповедника.

"Мы признательны коллегам из МГУ за проделанную работу. Благодаря их профессионализму удалось сохранить мельчайшие детали орнамента и позолоты, что позволяет увидеть предмет практически в том виде, в каком он был тысячу лет назад", - говорится в сообщении новгородского музея.

По качеству и художественному уровню этот псалий, вероятно, принадлежал представителю военной знати - дружиннику или варяжскому воину, связанному с новгородским княжеским кругом. В ближайшее время уникальный экспонат будет представлен широкой публике на археологической выставке.

Стиль Борре - стиль эпохи викингов, получивший название в честь находок в королевском кургане Борре, недалеко от одноименной деревни в губернии Вестфолл, Норвегия.