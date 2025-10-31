Впервые "Золотой граммофон" за лучшее выступление на футбольном матче вручили Куртуковой

Ведущие церемонии Регина Тодоренко и Валдис Пельш отметили, что новая номинация была учреждена Русской медиагруппой совместно с Российским футбольным союзом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская певица Татьяна Куртукова стала первой обладательницей премии "Золотой граммофон" в номинации "Лучшее выступление на футбольном матче в 2025 году". Статуэтку артистке вручил советский и российский футболист Александр Мостовой, передает корреспондент ТАСС.

Второй концерт юбилейного шоу, посвященный 30-летию "Русского радио", где проходит церемония вручения премии "Золотой граммофон", состоится на сцене "ВТБ арены".

Как отметили ведущие церемонии Регина Тодоренко и Валдис Пельш, новая номинация была учреждена Русской медиагруппой совместно с Российским футбольным союзом. "Яркие церемонии открытия и музыкальные выступления стали визитной карточкой матчей сборной России по футболу, финалов Кубка страны и матчей лиги. В юбилейный сезон премии "Золотой граммофон" мы решили учредить отдельную номинацию для артистов, выступающих на ключевых футбольных событиях", - сообщили со сцены.

Награду певица получила за выступление перед матчем между сборными России и Нигерии, на котором присутствовало более 45 тыс. зрителей.

Мостовой, вручая награду, поблагодарил певицу за участие в спортивных мероприятиях и отметил значение таких выступлений для болельщиков. "Татьяна, а вам - от многомиллионной армии наших болельщиков, которые любят футбол. Спасибо за прекрасное выступление перед матчем. Всегда будем ждать вас снова на какой-нибудь игре", - сказал он.

Куртукова, принимая награду, выразила благодарность организаторам и пожелала успеха российской сборной. "Спасибо Русской медиагруппе, которая оценила мои труды и творчество. Желаю нашей сборной только побед. Спасибо, дорогие зрители", - сказала артистка.

