В Москве прошла закрытая премьера фильма "Яга на нашу голову"

Кинокартина выйдет в прокат 14 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Закрытый показ детского фильма Александра Войтинского прошел в кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

Сценарий картины вдохновлен книгой Вали Филиппенко "Баба-Яга на Новый год". Сюжет повествует о 10-летнем мальчике, чьей новой воспитательницей становится колдунья Яга, живущая среди детей. Комедия длится 84 минуты, она выйдет в прокат 14 ноября.

Главные роли исполнили Светлана Ходченкова (Яга) и Юрий Колокльников (Кощей). В фильме также снимались Александр Самусев, Денис Прытков и Вероника Тимофеева.

Фильм выпустил российский дистрибьютор "НМГ Кинопрокат", входящий в холдинг Национальная Медиа Группа.