В Москве прошла закрытая премьера фильма "Яга на нашу голову"
19:48
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Закрытый показ детского фильма Александра Войтинского прошел в кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
Сценарий картины вдохновлен книгой Вали Филиппенко "Баба-Яга на Новый год". Сюжет повествует о 10-летнем мальчике, чьей новой воспитательницей становится колдунья Яга, живущая среди детей. Комедия длится 84 минуты, она выйдет в прокат 14 ноября.
Главные роли исполнили Светлана Ходченкова (Яга) и Юрий Колокльников (Кощей). В фильме также снимались Александр Самусев, Денис Прытков и Вероника Тимофеева.
Фильм выпустил российский дистрибьютор "НМГ Кинопрокат", входящий в холдинг Национальная Медиа Группа.