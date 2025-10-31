В Петербурге музыканты Капеллы и Донецка дадут концерт "Оркестр непокоренных"

В этот вечер симфонические оркестры совместно исполнят Седьмую симфонию Шостаковича под управлением Михаила Илющенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Капелла Санкт-Петербурга совместно с Донецкой государственной академической филармонией дадут концерт "Оркестр непокоренных - Великой Победе". В этот вечер симфонические оркестры Капеллы и Донецка сообща исполнят Седьмую ("Ленинградскую") симфонию Дмитрия Шостаковича под управлением Михаила Илющенко.

Это будет заключительный концерт большого тура, который с этой же программой прошел ранее в Ульяновске, Кургане, Тюмени, Феодосии и Ялте, где музыканты этих городов объединялись с донецкими коллегами. Патриотическая акция получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

"В этот проект мы хотели вложить смысл такой, что герои Великой Отечественной войны поднимают на подвиг героев нашей нынешней борьбы за свободу, за справедливость, которые сражаются на СВО. Чтобы воплотить эту тему через музыкальные смыслы, мы взяли великую Седьмую симфонию Шостаковича. В каждом городе объединяются музыканты, которые ранее не были знакомы. Но все удалось, как мы задумали, потому, что каждый участник очень ответственно относился к той миссии, которую несет этот проект", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор - художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.

Он выразил огромную благодарность всем организаторам, которые на местах откликнулись на инициативу Донецка. Такое же сердечное понимание встретили гости и в Петербурге - городе, где легендарная Седьмая была исполнена в 1942 году, в разгар вражеской блокады, как ответ фашистам на их намерение сломить боевой дух защитников Невской твердыни.

"Мы очень дружны не только с Донецкой, но и с Луганской филармонией и были бы очень рады участвовать в различных проектах наших коллег. Готовы выехать и хором, и оркестром в ДНР. Капелла Санкт-Петербурга открыта нашему доброму прекрасному сотрудничеству, ну а музыка действительно нас связала", - заверила генеральный директор Капеллы Ольга Хомова.

Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева заслужил неофициальное название "Оркестр непокоренных" благодаря патриотизму своих музыкантов. В 2022 году многие мужчины из состава оркестра стали участниками специальной военной операции, сменив свои инструменты на оружие. Два артиста оркестра - флейтист Сергей Спивак и виолончелист Станислав Слуцкий погибли на передовой. Ныне коллектив активно гастролирует по Российской Федерации, выступив уже более чем в 30 городах страны.