В "Мастерской "12" стартует пилотный проект "Атласа театральной России"

Он пройдет с 1 по 5 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект Всероссийского фестиваля-смотра "Атлас театральной России", объединяющего театральное искусство регионов РФ, начинает работу в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова", сообщили ТАСС в пресс-службе.

Сам же фестиваль стартует в январе 2026 года. "Ежемесячно - в течение пяти дней - каждый регион сможет представить свои достижения в различных видах и жанрах - от больших по формату драматических и музыкальных спектаклей до фольклорных представлений камерного формата. Москвичи смогут увидеть спектакли как мастеров российской сцены, так и молодых режиссеров, уже сегодня получивших признание в своем городе, но ни разу не гастролировавших в столице страны", - рассказывают про фестиваль в пресс-службе.

Пилотный проект пройдет с 1 по 5 ноября 2025 года - он приурочен ко Дню народного единства, который отмечают в России 4 ноября. "На сцене "Мастерской "12" выступят коллективы из Читы, Хабаровска, Ярославля, Кузбасса и Дмитрова. В преддверии запуска фестиваля хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в его подготовке. А также тех, что оказывает ему всемерную поддержку - Министерство культуры РФ, "Росконцерт". Надеюсь, что фестиваль "Атлас театральной России" станет важнейшей и неотъемлемой частью российского культурного ландшафта", - приводят в "Мастерской "12" слова своего художественного руководителя народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.

Так, 1 и 2 ноября на сцене "Мастерской "12" будут представлены спектакли Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского (Кемерово) и Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина (Чита) - "Труффальдино из Бергамо" (режиссер Антон Безъязыков) и "Они сражались за Родину" (режиссер Олег Пермяков) соответственно. 3 ноября в Москве выступит коллектив Театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля: зрителям покажут постановку "Обломов" (режиссер Антон Безъязыков).

В завершающие дни работы пилотного проекта фестиваля - 4 и 5 ноября - на сцену выйдут артисты Хабаровского краевого театра драмы со спектаклем "Залив счастья. Адмирал Невельской" (режиссер Александр Калмыков и Виктор Асецкий), а также актеры Центрального дворца культуры города Дмитрова "Созвездие" с концертом "Наследие предков - гордость потомков" (режиссер Наталья Мутовкина).

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и "Росконцерта". Главная идея проекта - "Театр для всех - театр для каждого".