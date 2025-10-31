В "Одеоне" представили гастрономический мюзикл "Москва от заката до рассвета"

Показ прошел впервые

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьера новой в России гастрономической постановки с элементами иммерсивного театра "Москва от заката до рассвета" прошла в столичном театре "Одеон", передает корреспондент ТАСС.

Генеральный продюсер театра и шоу Эдуард Ратников рассказал, что формат гастрономического мюзикла в разнообразных интерпретациях уже широко представлен за пределами России, однако для отечественной публики он в новинку. По словам генпродюсера, мюзикл "Москва от заката до рассвета" и сам театр отличаются от мировых аналогов - таких как "Мулен Руж" в Париже: "Мы осознали ключевые отличия и доработали наш формат, добавив к нему ведущего ресторатора Антона Пинского, отличный сервис, интеграцию разноса еды в линию сюжета и, прежде всего, качество самой еды, архитектуру и декор площадки".

Сам театр "Одеон", как отметил Эдуард Ратников, не имеет постоянной труппы и представляет собой корабль, разделенный на множество отсеков: "В нашем пространстве можно найти ресторанный и кухонный отсеки, артистическую и творческую зоны, а также технические и бэкстейдж-области, включая гримерные и кабинеты для управления, коммерции и маркетинга. Это тщательно продуманное предприятие, в котором царит дружеская атмосфера и сплоченность; любовь к своему делу ощущается в каждом уголке, на каждом шагу. Все понимают, что участвуют в создании чего-то уникального, яркого и успешного".

Ратников также сообщил, что планирует масштабировать этот проект и создать гастрономический театр в Сочи. "Надеюсь, он откроется к зиме 2026 года. Работа идет полным ходом".

Создатели мюзикла о новой гастрономической постановке

В центре повествования находится история москвички, которая случайно оказывается в загадочном мире и пробуждает интерес к жизни у повелителя Темного мира - Графа. Между ними возникает сильное притяжение, способное изменить судьбы обоих персонажей. "Москва от заката до рассвета" - это мистическое представление на уровне Бродвея с живым исполнением музыкальных хитов и авторским ужином от Pinskiy&Co.

Режиссеры мюзикла Максим Ахтямов и Владислав Кабанов в беседе с ТАСС рассказали, что это их второй опыт сотрудничества с театром. "Во время успешного проката постановки "Москва слезам не верит" мы начали искать новую идею для шоу. Пробовали разные варианты, и в итоге выбрали путь фантазийного мира, но с сохранением локальной привязки к Москве. <...> Наш спектакль - это история о любви, искушении и силе чувств, способных разрушить любые барьеры. Путь к свету всегда лежит через тьму, и зрители проходят этот путь вместе с героями", - поделились Ахтямов и Кабанов, отметив, что в постановке грань между сценой и залом стирается, и зрители становятся частью Темного мира.

Ахтямов и Кабанов также отметили, что формат гастрономического мюзикла требует особого подхода. "Действие спектакля проходит в три акта, а подача авторской кухни вплетена в сюжет. Все элементы шоу существуют в гармонии и строго выверенном тайминге. Кроме того, декорации трансформируются прямо на глазах зрителей, а сценические приемы и иллюзии создают настоящую магию. Технологии, разработанные специально для нашего театра, стали неотъемлемой частью постановки. Все это требовало внимательной работы огромной команды создателей шоу", - добавили они.

Ведущими актерами гастрономического мюзикла стали Дарья Маринчева-Баукина, Денис Котельников, Наталия Быстрова, Алексей Бобров, Павел Стонт, Константин Соколов, Альбина Кабалина, Алена Фалалеева и другие.

"Одеон" открылся первым в России гастрономическим мюзиклом "Москва слезам не верит" в 2023 году. Театр сочетает гастрономические открытия с атмосферой бродвейских шоу.