Долина, Агутин и Майданов стали лауреатами юбилейного "Золотого граммофона"

Всего статуэтки получили 24 исполнителя

Редакция сайта ТАСС

© София Кудряшова/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. В столичной "ВТБ-Арене" состоялась юбилейная, 30-я церемония вручения Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Статуэтки вручили 24 исполнителям, передает корреспондент ТАСС.

Лауреаты

Лучшими песнями 2025 года по подсчетам учредителя премии "Русского радио" стали "Я хотел бы" заслуженного артиста России Дениса Майданова, произведение "Я буду любить тебя" народной артистки РФ Ларисы Долиной, композиция "Я не тот, ты не та" Леонида Агутина и Анжелики Варум. Также статуэтки за песни получили Александра Воробьева, Александр Панайтов, Алексей Чумаков, Артур Пирожков, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Татьяна Куртукова, Жасмин, Татьяна Иванова и Ирина Дубцова.

"Золотые граммофоны" в дуэтах получили такие артисты, как Алсу и Ева Власова с песней "Табу", Владимир Пресняков и Наталия Подольская - "Между нами", NЮ и Асия - "Помнишь" и группа Artik&Asti за трек "Быть счастливой".

Другие российские певцы, получившие премию, сделали из своих выступлений целое шоу. Так, Клава Кока, исполняя песню "Еще люблю", сыграла на электрогитаре, которая загорелась. Другое фаер-шоу устроил Сергей Лазарев с песней "Если бы я мог". Втроем выступили Григорий Лепс, Юрий и Владимир Киселевы с произведением "На гондоле", и другим трио стали Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот, они исполнили песню "На моральных".

О премии

Ведущими юбилейной церемонии стали Валдис Пельш, Регина Тодоренко и Антон Юрьев. Тем самым организаторы подчеркнули преемственность поколений: Пельш вел первую церемонию в 1996 году и был ведущим первых выпусков хит-парада, а Юрьев уже десять лет выходит в эфир утреннего шоу "Русские Перцы". Для Тодоренко этот вечер стал дебютом на сцене "Золотого граммофона".

"Целый год слушатели "Русского Радио" выбирали лучших из лучших, чтобы самые любимые и востребованные артисты получили приглашение на главную музыкальную премию страны. И как результат - грандиозный концерт! Артисты получили награды", - сказал со сцены Юрьев.

В честь 30-летия премии все трофеи были выполнены в ювелирном исполнении - статуэтки ручной работы, покрытые золотом 999 пробы и украшенные кристаллами.

Также организаторы отметили, что в создании юбилейного шоу были использованы современные технологии. "Сцену украсили гигантские световые экраны, а к написанию сценария и контента подключили нейросеть", - уточнили для ТАСС.

Финальным аккордом вечера стала песня "Льется музыка", исполненная всеми лауреатами 2025 года.

